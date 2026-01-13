https://ria.ru/20260113/evraev-2067596578.html
Евраев рассказал Путину о росте турпотока в Ярославскую область вдвое
Евраев рассказал Путину о росте турпотока в Ярославскую область вдвое
Турпоток в Ярославскую область вырос в два раза и достиг отметки в 12,5 миллиона человек, доложил губернатор Михаил Евраев президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T14:14:00+03:00
ярославская область
россия
ярославль
михаил евраев
владимир путин
Встреча Владимира Путина с губернатором Ярославской области Евраевым
Встреча Владимира Путина с губернатором Ярославской области Евраевым
Губернатор Евраев: турпоток в Ярославскую область вырос до 12,5 млн человек