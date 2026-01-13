Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии признали разрушение единства на Западе по российским активам
21:07 13.01.2026
В Эстонии признали разрушение единства на Западе по российским активам
В Эстонии признали разрушение единства на Западе по российским активам
Министр финансов Эстонии Юрген Лиги заявил о разрушении единства стран в вопросе использования замороженных активов РФ для помощи Киеву, пожаловавшись, что... РИА Новости, 13.01.2026
в мире, эстония, россия, юрген лиги, евросоюз, киев
В мире, Эстония, Россия, Юрген Лиги, Евросоюз, Киев
В Эстонии признали разрушение единства на Западе по российским активам

Глава минфина Эстонии признал разрушение единства на Западе в вопросе активов РФ

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр финансов Эстонии Юрген Лиги заявил о разрушении единства стран в вопросе использования замороженных активов РФ для помощи Киеву, пожаловавшись, что возможная конфискация активов сейчас не находится на повестке дня.
В интервью агентству Блумберг во вторник политик заявил о надежде на то, что Евросоюз когда-нибудь использует замороженные активы РФ несмотря на то, что подобный план "на данный момент не находится на повестке дня".
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
ЕК может представить предложение по кредиту Киеву взамен российских активов
Вчера, 15:00
"Самая большая проблема на данный момент - это разрушение единства союзников, и я думаю, нам нужно противостоять этому, в том числе и внутри Европы", - заявил агентству Лиги.
Министр также призвал европейские страны продолжать финансировать Киев в случае, если США "отколются от союзников".
В конце декабря прошлого года ЕС не договорился об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины на 2026 и 2027 годы. Взамен был согласован механизм кредита на 90 миллиардов евро с гарантиями под бюджет ЕС.
Евросоюз планирует выйти на международные финансовые рынки и занять деньги для последующего перекредитования Украины. Инструмент задуман как многоцелевой, но с четкими приоритетами: поддержка госбюджета, поддержание макрофинансовой стабильности, восстановление и реформы.
Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп заявил, что решение по российским активам в Европе еще не принято
28 декабря 2025, 21:39
 
В миреЭстонияРоссияЮрген ЛигиЕвросоюзКиев
 
 
