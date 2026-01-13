В Эстонии признали разрушение единства на Западе по российским активам

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр финансов Эстонии Юрген Лиги заявил о разрушении единства стран в вопросе использования замороженных активов РФ для помощи Киеву, пожаловавшись, что возможная конфискация активов сейчас не находится на повестке дня.

В интервью агентству Блумберг во вторник политик заявил о надежде на то, что Евросоюз когда-нибудь использует замороженные активы РФ несмотря на то, что подобный план "на данный момент не находится на повестке дня".

"Самая большая проблема на данный момент - это разрушение единства союзников, и я думаю, нам нужно противостоять этому, в том числе и внутри Европы", - заявил агентству Лиги.

Министр также призвал европейские страны продолжать финансировать Киев в случае, если США "отколются от союзников".

В конце декабря прошлого года ЕС не договорился об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины на 2026 и 2027 годы. Взамен был согласован механизм кредита на 90 миллиардов евро с гарантиями под бюджет ЕС.

Евросоюз планирует выйти на международные финансовые рынки и занять деньги для последующего перекредитования Украины. Инструмент задуман как многоцелевой, но с четкими приоритетами: поддержка госбюджета, поддержание макрофинансовой стабильности, восстановление и реформы.