В Эстонии признали разрушение единства на Западе по российским активам
В Эстонии признали разрушение единства на Западе по российским активам
В мире, Эстония, Россия, Юрген Лиги, Евросоюз, Киев
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр финансов Эстонии Юрген Лиги заявил о разрушении единства стран в вопросе использования замороженных активов РФ для помощи Киеву, пожаловавшись, что возможная конфискация активов сейчас не находится на повестке дня.
В интервью агентству Блумберг во вторник политик заявил о надежде на то, что Евросоюз когда-нибудь использует замороженные активы РФ
несмотря на то, что подобный план "на данный момент не находится на повестке дня".
"Самая большая проблема на данный момент - это разрушение единства союзников, и я думаю, нам нужно противостоять этому, в том числе и внутри Европы", - заявил агентству Лиги.
Министр также призвал европейские страны продолжать финансировать Киев
в случае, если США
"отколются от союзников".
В конце декабря прошлого года ЕС
не договорился об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины
на 2026 и 2027 годы. Взамен был согласован механизм кредита на 90 миллиардов евро с гарантиями под бюджет ЕС.
Евросоюз планирует выйти на международные финансовые рынки и занять деньги для последующего перекредитования Украины. Инструмент задуман как многоцелевой, но с четкими приоритетами: поддержка госбюджета, поддержание макрофинансовой стабильности, восстановление и реформы.
Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.