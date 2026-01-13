https://ria.ru/20260113/estoniya-2067638995.html
Эстонский парламент случайно отменил налог на онлайн-казино
Эстонский парламент случайно отменил налог на онлайн-казино - РИА Новости, 13.01.2026
Эстонский парламент случайно отменил налог на онлайн-казино
Парламент Эстонии случайно отменил налоговый платеж на онлайн-казино в законе о налоге на азартные игры, после чего министерство финансов страны принесло... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:00:00+03:00
2026-01-13T17:00:00+03:00
2026-01-13T17:02:00+03:00
в мире
эстония
парламент эстонии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39762/47/397624795_0:157:2997:1843_1920x0_80_0_0_0ff44c3c243be565e8efd791702c913b.jpg
https://ria.ru/20250323/kazino-2006792560.html
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39762/47/397624795_165:0:2832:2000_1920x0_80_0_0_436a909b5efd2935f24a4f3677a72729.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, парламент эстонии
В мире, Эстония, Парламент Эстонии
Эстонский парламент случайно отменил налог на онлайн-казино
ERR: эстонский парламент случайно отменил налоговый платеж на онлайн-казино
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Парламент Эстонии случайно отменил налоговый платеж на онлайн-казино в законе о налоге на азартные игры, после чего министерство финансов страны принесло извинения, сообщила телерадиокомпания ERR.
«
"Коалиция Партии реформ и Eesti 200, снизив налог на азартные игры, в этом году по ошибке полностью освободила онлайн-казино от налогообложения", - говорится в публикации ERR.
Отмечается, что коалиция планировала постепенно снижать ставку, однако в измененном законе онлайн-казино и вовсе не были обложены налогом. Эту ошибку обнаружил юрист одной из игорных компаний.
Вице-канцлер министерства финансов Эстонии
Эвелин Лийвамяги принесла извинения в связи с оплошностью. "Это не было ни осознанным решением, ни желанием предоставить онлайн-казино налоговую льготу... Я приношу извинения за эту ошибку от имени министерства и понимаю критику со стороны общественности и СМИ", - цитирует ее слова телерадиокомпания.
По словам председателя финансовой комиссии парламента Аннели Аккерман, ошибка возникла в минфине в ходе редактирования предложений инициаторов, и никто из коалиции или оппозиции ее не заметил, отмечает ERR. Ошибку планируют исправить в течение месяца.