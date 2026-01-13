Эстонский парламент случайно отменил налог на онлайн-казино

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Парламент Эстонии случайно отменил налоговый платеж на онлайн-казино в законе о налоге на азартные игры, после чего министерство финансов страны принесло извинения, сообщила телерадиокомпания ERR.

« "Коалиция Партии реформ и Eesti 200, снизив налог на азартные игры, в этом году по ошибке полностью освободила онлайн-казино от налогообложения", - говорится в публикации ERR.

Отмечается, что коалиция планировала постепенно снижать ставку, однако в измененном законе онлайн-казино и вовсе не были обложены налогом. Эту ошибку обнаружил юрист одной из игорных компаний.

Вице-канцлер министерства финансов Эстонии Эвелин Лийвамяги принесла извинения в связи с оплошностью. "Это не было ни осознанным решением, ни желанием предоставить онлайн-казино налоговую льготу... Я приношу извинения за эту ошибку от имени министерства и понимаю критику со стороны общественности и СМИ", - цитирует ее слова телерадиокомпания.