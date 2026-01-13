Рейтинг@Mail.ru
17:00 13.01.2026 (обновлено: 17:02 13.01.2026)
Эстонский парламент случайно отменил налог на онлайн-казино
в мире, эстония, парламент эстонии
В мире, Эстония, Парламент Эстонии
Здание эстонского парламента в Таллине. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Парламент Эстонии случайно отменил налоговый платеж на онлайн-казино в законе о налоге на азартные игры, после чего министерство финансов страны принесло извинения, сообщила телерадиокомпания ERR.
"Коалиция Партии реформ и Eesti 200, снизив налог на азартные игры, в этом году по ошибке полностью освободила онлайн-казино от налогообложения", - говорится в публикации ERR.
Отмечается, что коалиция планировала постепенно снижать ставку, однако в измененном законе онлайн-казино и вовсе не были обложены налогом. Эту ошибку обнаружил юрист одной из игорных компаний.
Вице-канцлер министерства финансов Эстонии Эвелин Лийвамяги принесла извинения в связи с оплошностью. "Это не было ни осознанным решением, ни желанием предоставить онлайн-казино налоговую льготу... Я приношу извинения за эту ошибку от имени министерства и понимаю критику со стороны общественности и СМИ", - цитирует ее слова телерадиокомпания.
По словам председателя финансовой комиссии парламента Аннели Аккерман, ошибка возникла в минфине в ходе редактирования предложений инициаторов, и никто из коалиции или оппозиции ее не заметил, отмечает ERR. Ошибку планируют исправить в течение месяца.
Казино - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
В Раде рассказали о превращении казино на Украине в госуслугу
23 марта 2025, 16:06
 
