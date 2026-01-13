Рейтинг@Mail.ru
10:41 13.01.2026
Власти Эстонии не пустили в страну израильтянина с самоваром
Власти Эстонии не пустили в страну израильтянина с самоваром
в мире, эстония, россия, израиль
В мире, Эстония, Россия, Израиль
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве
РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Власти Эстонии не пустили в страну израильтянина с самоваром - власти прибалтийской республики сочли, что этот аксессуар подпадает под санкции, и развернули невольного нарушителя обратно в Россию.
"Двадцатипятилетний гражданин Израиля прибыл на КПП в Нарве 6 января с намерением попасть на территорию Эстонии. Во время прохождения по зеленому коридору гражданин был направлен на дополнительную проверку. В багаже путешественника был обнаружен подпадающий под санкции самовар", - сообщает портал ERR со ссылкой на налогово-таможенный департамент страны.
Отмечается, что иностранцу вынесли предупреждение, после чего он вернулся в Россию.
Флаги на здании посольства Эстонии в Москве
В Эстонии сделали неожиданное заявление о войне с Россией
29 декабря 2025, 11:58
 
В миреЭстонияРоссияИзраиль
 
 
