15:17 13.01.2026 (обновлено: 16:17 13.01.2026)
Эстония продлила частичный запрет на полеты у границы с Россией
Эстония продлила частичный запрет на полеты у границы с Россией
Эстония продлила частичный запрет на полеты у границы с Россией

Postimees: Эстония продлила запрет на ночные полеты у границы с РФ до 12 апреля

© РИА Новости / Григорий СысоевФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Флаг Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Эстонская служба аэронавигации продлила запрет на полёты в темное время суток над восточными районами около границы с Россией, сообщает во вторник издание Postimees со ссылкой на решение ведомства.
"Запрет на использование неба над восточными районами Эстонии продлен до 12 апреля", - говорится в сообщении.
Командующий ВВС Эстонии Рийво Валге сообщил о введении временного частичного запрета на полеты вдоль всей восточной границы Эстонии в сентябре 2025 года.
Флаг на здании посольства Эстонии - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Эстония планирует построить забор на границе с Россией к концу 2027 года
7 января, 12:06
 
