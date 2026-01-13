https://ria.ru/20260113/estonija-2067612629.html
Эстония продлила частичный запрет на полеты у границы с Россией
Эстония продлила частичный запрет на полеты у границы с Россией - РИА Новости, 13.01.2026
Эстония продлила частичный запрет на полеты у границы с Россией
Эстонская служба аэронавигации продлила запрет на полёты в темное время суток над восточными районами около границы с Россией, сообщает во вторник издание... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T15:17:00+03:00
2026-01-13T15:17:00+03:00
2026-01-13T16:17:00+03:00
в мире
эстония
россия
эстония
россия
Postimees: Эстония продлила запрет на ночные полеты у границы с РФ до 12 апреля