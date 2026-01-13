Рейтинг@Mail.ru
В ЕС призвали к давлению на Китай для прекращения покупки российской нефти - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/es-2067671675.html
В ЕС призвали к давлению на Китай для прекращения покупки российской нефти
В ЕС призвали к давлению на Китай для прекращения покупки российской нефти - РИА Новости, 13.01.2026
В ЕС призвали к давлению на Китай для прекращения покупки российской нефти
Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил на мероприятии в Брюсселе, что Евросоюз должен оказывать "максимальное давление" на Китай и Индию с... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T19:39:00+03:00
2026-01-13T19:39:00+03:00
в мире
россия
брюссель
евросоюз
китай
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20251028/energonositeli-2051183432.html
https://ria.ru/20260110/neft-2067118702.html
россия
брюссель
китай
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, брюссель, евросоюз, китай, индия
В мире, Россия, Брюссель, Евросоюз, Китай, Индия
В ЕС призвали к давлению на Китай для прекращения покупки российской нефти

О'Салливан призвал давить на КНР и Индию для прекращения покупки нефти из РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил на мероприятии в Брюсселе, что Евросоюз должен оказывать "максимальное давление" на Китай и Индию с целью прекратить закупки российских энергоносителей, сообщает издание Euractiv.
"Это наша возможность оказать максимальное давление на другие страны, чтобы они отказались от российской нефти", - цитирует СМИ слова О"Салливана.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Песков ответил на вопрос о давлении на Индию и Китай со стороны США
28 октября 2025, 13:55
Он добавил, что ЕС продолжит нацеливаться на участников продаж российской нефти, включая порты и нефтеперерабатывающие заводы в третьих странах, в момент, когда мировые рынки якобы переполнены сырой нефтью, а "ключевые индикаторы военной экономики Москвы мигают красным".
"Я считаю, что мы должны двигаться в русле этой тенденции - снижать цены. Мы знаем, что на рынке, вероятно, даже наблюдается избыток нефти. Сейчас самое время усилить давление", - добавил спецпредставитель ЕС.
Страны Евросоюза в начале декабря 2025 года приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Дмитриев отметил рост экспорта российских нефтепродуктов
10 января, 14:13
 
В миреРоссияБрюссельЕвросоюзКитайИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала