В ЕС призвали к давлению на Китай для прекращения покупки российской нефти

БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил на мероприятии в Брюсселе, что Евросоюз должен оказывать "максимальное давление" на Китай и Индию с целью прекратить закупки российских энергоносителей, сообщает издание Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил на мероприятии в Брюсселе, что Евросоюз должен оказывать "максимальное давление" на Китай и Индию с целью прекратить закупки российских энергоносителей, сообщает издание Euractiv

"Это наша возможность оказать максимальное давление на другие страны, чтобы они отказались от российской нефти", - цитирует СМИ слова О"Салливана.

Он добавил, что ЕС продолжит нацеливаться на участников продаж российской нефти, включая порты и нефтеперерабатывающие заводы в третьих странах, в момент, когда мировые рынки якобы переполнены сырой нефтью, а "ключевые индикаторы военной экономики Москвы мигают красным".

"Я считаю, что мы должны двигаться в русле этой тенденции - снижать цены. Мы знаем, что на рынке, вероятно, даже наблюдается избыток нефти. Сейчас самое время усилить давление", - добавил спецпредставитель ЕС.

Страны Евросоюза в начале декабря 2025 года приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России : полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.

В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.