БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. ЕС может расширить свою тренировочную миссию для ВСУ и начать подготовку военных на территории Украины, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
«
"У нас уже есть военная миссия по обучению украинских солдат, и мы можем распространить этот мандат также на проведение тренингов на украинской территории", - сказала она на пресс-конференции в Берлине.
Ранее газета New York Times сообщала, что представители Евросоюза и США согласовали два документа по гарантиям безопасности Киеву, в них говорится о возможности размещения европейских сил на Украине. Эти планы подразумевают сокращение численности украинской армии до уровня мирного времени - 800 тысяч человек, а также сохранение за ВСУ современного уровня военной подготовки и оборудования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.