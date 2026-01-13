Рейтинг@Mail.ru
ЕС может может начать подготовку военных на Украине, заявила Каллас - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/es-2067643982.html
ЕС может может начать подготовку военных на Украине, заявила Каллас
ЕС может может начать подготовку военных на Украине, заявила Каллас - РИА Новости, 13.01.2026
ЕС может может начать подготовку военных на Украине, заявила Каллас
ЕС может расширить свою тренировочную миссию для ВСУ и начать подготовку военных на территории Украины, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:24:00+03:00
2026-01-13T17:24:00+03:00
в мире
киев
украина
россия
кайя каллас
дмитрий песков
евросоюз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg
https://ria.ru/20260109/glava-2066998710.html
https://ria.ru/20260106/norvegija-2066631941.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, россия, кайя каллас, дмитрий песков, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Кайя Каллас, Дмитрий Песков, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
ЕС может может начать подготовку военных на Украине, заявила Каллас

Каллас: ЕС может начать подготовку военных на территории Украины

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. ЕС может расширить свою тренировочную миссию для ВСУ и начать подготовку военных на территории Украины, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
Главе евродипломатии был задан вопрос о том, какие гарантии безопасности может дать Украине ЕС, а также отслеживать прекращение огня в случае достижения мирного договора с Россией.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Каллас призвала ЕС немедленно усилить помощь Украине в сфере ПВО
9 января, 14:12
«

"У нас уже есть военная миссия по обучению украинских солдат, и мы можем распространить этот мандат также на проведение тренингов на украинской территории", - сказала она на пресс-конференции в Берлине.

Ранее газета New York Times сообщала, что представители Евросоюза и США согласовали два документа по гарантиям безопасности Киеву, в них говорится о возможности размещения европейских сил на Украине. Эти планы подразумевают сокращение численности украинской армии до уровня мирного времени - 800 тысяч человек, а также сохранение за ВСУ современного уровня военной подготовки и оборудования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Норвежские военные - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Норвегии допустили возможность обучения ВСУ на территории Украины
6 января, 16:38
 
В миреКиевУкраинаРоссияКайя КалласДмитрий ПесковЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала