Каллас признала наличие открытых разногласий с США

БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что отношения Европы с США "не так хороши", присутствуют "моменты открытых разногласий".

"Я хочу коснуться состояния трансатлантических отношений, которое в последнее время часто обсуждалось. Соединенные Штаты являются незаменимым союзником, но также очевидно, что наши отношения не так хороши, как хотелось бы, бывают моменты открытых разногласий", - признала она.