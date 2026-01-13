Рейтинг@Mail.ru
Каллас признала наличие открытых разногласий с США
16:55 13.01.2026 (обновлено: 17:03 13.01.2026)
Каллас признала наличие открытых разногласий с США
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что отношения Европы с США "не так хороши", присутствуют "моменты открытых разногласий".
в мире
европа
сша
евросоюз
брюссель
кайя каллас
в мире, европа, сша, евросоюз, брюссель, кайя каллас
Каллас признала наличие открытых разногласий с США

БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что отношения Европы с США "не так хороши", присутствуют "моменты открытых разногласий".
"Я хочу коснуться состояния трансатлантических отношений, которое в последнее время часто обсуждалось. Соединенные Штаты являются незаменимым союзником, но также очевидно, что наши отношения не так хороши, как хотелось бы, бывают моменты открытых разногласий", - признала она.
При этом Каллас подчеркнула, что "Европа не откажется от 80-летнего сотрудничества", поскольку оно выгодно Брюсселю.
