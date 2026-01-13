Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет сделать конфликт на Украине вечным, уверен экс-советник Трампа - РИА Новости, 13.01.2026
02:59 13.01.2026
ЕС хочет сделать конфликт на Украине вечным, уверен экс-советник Трампа
Европейский союз заинтересован в бесконечном затягивании конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа по... РИА Новости, 13.01.2026
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, майкл флинн, барак обама, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Майкл Флинн, Барак Обама, Евросоюз, Мирный план США по Украине
ЕС хочет сделать конфликт на Украине вечным, уверен экс-советник Трампа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Европейский союз заинтересован в бесконечном затягивании конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.
"Я считаю, что Европейский союз хочет продолжать войну без конца", - сказал Флинн.
По его мнению, конфликт начался еще в период президентства Барака Обамы.
Как сообщал ранее телеканал CNN, европейские страны боятся, что Трамп возложит на них и Киев ответственность за срыв мирной сделки. Западные политики выработали два сценария потенциального выхода США из конфликта на Украине, оба фатальны для Европы, отмечало также агентство Блумберг.
В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампМайкл ФлиннБарак ОбамаЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
