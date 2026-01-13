https://ria.ru/20260113/es-2067493904.html
ЕС хочет сделать конфликт на Украине вечным, уверен экс-советник Трампа
ЕС хочет сделать конфликт на Украине вечным, уверен экс-советник Трампа - РИА Новости, 13.01.2026
ЕС хочет сделать конфликт на Украине вечным, уверен экс-советник Трампа
Европейский союз заинтересован в бесконечном затягивании конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа по... РИА Новости, 13.01.2026
ЕС хочет сделать конфликт на Украине вечным, уверен экс-советник Трампа
Флинн: ЕС стремится продолжать конфликт на Украине без конца