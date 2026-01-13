Эксперт назвал слова Санду об объединении с Румынией угрозой Приднестровью

ТИРАСПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Заявление президента Молдавии Майи Санду о желательности объединения республики с Румынией ставит под угрозу существование Приднестровья, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД Приднестровской Молдавской Республики, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.

Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.

"Рискнем допустить, что поглощение Молдавии Румынией может оказаться частью глобалистской стратегии по расширению украинского кризиса на соседние страны. Подобный ход событий может поставить под угрозу существование Приднестровья", - сказал Шорников.

Он полагает, что Санду вряд ли бы стала делать подобные заявления без согласования "со своими глобалистскими хозяевами". "Можно не сомневаться, что позиция президента Молдавии, обладающей румынским гражданством, всегда была вполне унионистская, но озвучивать ее она не решалась. Теперь же ее заявление может оказаться началом информационной подготовки молдавского общества к "унире" (объединению – ред.)", - отметил собеседник агентства.