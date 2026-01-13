Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал слова Санду об объединении с Румынией угрозой Приднестровью
13:48 13.01.2026
Эксперт назвал слова Санду об объединении с Румынией угрозой Приднестровью
Эксперт назвал слова Санду об объединении с Румынией угрозой Приднестровью
Заявление президента Молдавии Майи Санду о желательности объединения республики с Румынией ставит под угрозу существование Приднестровья, заявил РИА Новости...
2026-01-13T13:48:00+03:00
2026-01-13T13:48:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
приднестровская молдавская республика
майя санду
в мире, молдавия, румыния, приднестровская молдавская республика, майя санду
В мире, Молдавия, Румыния, Приднестровская Молдавская Республика, Майя Санду
Эксперт назвал слова Санду об объединении с Румынией угрозой Приднестровью

Шорников: слова Санду об объединении с Румынией угрожают Приднестровью

ТИРАСПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Заявление президента Молдавии Майи Санду о желательности объединения республики с Румынией ставит под угрозу существование Приднестровья, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД Приднестровской Молдавской Республики, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Таубер призвала привлечь Санду к суду
Вчера, 10:13
"Рискнем допустить, что поглощение Молдавии Румынией может оказаться частью глобалистской стратегии по расширению украинского кризиса на соседние страны. Подобный ход событий может поставить под угрозу существование Приднестровья", - сказал Шорников.
Он полагает, что Санду вряд ли бы стала делать подобные заявления без согласования "со своими глобалистскими хозяевами". "Можно не сомневаться, что позиция президента Молдавии, обладающей румынским гражданством, всегда была вполне унионистская, но озвучивать ее она не решалась. Теперь же ее заявление может оказаться началом информационной подготовки молдавского общества к "унире" (объединению – ред.)", - отметил собеседник агентства.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. По данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Додон рассказал, почему Санду поддерживает объединение Молдавии с Румынией
12 января, 19:14
 
