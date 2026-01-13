Эксперт оценил перспективы отправки европейских войск в Гренландию

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Перспектива отправки в Гренландию европейских войск, которую обсуждают в Европе, выглядит убого и не убедит президента США Дональда Трампа отказаться от идеи завладеть островом, поделился мнением с РИА Новости директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

"Это просто попытка сделать хорошую мину при плохой игре в условиях отсутствия каких-то альтернатив. Отмолчаться – это совсем позорно, нужно изобразить активность… Выглядит жалко и убого, никто (в США - ред.) всерьез это не воспримет", - сказал Дмитрий Родионов агентству, оценивая возможную реакцию Вашингтона на отправку в Гренландию европейских войск.

"Да, он хочет их припугнуть, показать, кто хозяин. Ограничить их самодеятельность. Но реализовывать угрозу некоего военного вторжения – это будет крах всего НАТО ", - указал он.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.