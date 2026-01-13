Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил перспективы отправки европейских войск в Гренландию - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/ekspert-2067585632.html
Эксперт оценил перспективы отправки европейских войск в Гренландию
Эксперт оценил перспективы отправки европейских войск в Гренландию - РИА Новости, 13.01.2026
Эксперт оценил перспективы отправки европейских войск в Гренландию
Перспектива отправки в Гренландию европейских войск, которую обсуждают в Европе, выглядит убого и не убедит президента США Дональда Трампа отказаться от идеи... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T13:38:00+03:00
2026-01-13T13:38:00+03:00
в мире
гренландия
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
дмитрий родионов
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995962451_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3835cb02e43270913ad119f1bd6395f.jpg
https://ria.ru/20260113/axios-2067519169.html
https://ria.ru/20260113/es-2067505191.html
https://ria.ru/20260113/grenlandija-2067574487.html
гренландия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995962451_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40acdc5262e2a0f492a7dd07d1d10e1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, дмитрий родионов, нато, евросоюз, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Дмитрий Родионов, НАТО, Евросоюз, Удары США по Венесуэле
Эксперт оценил перспективы отправки европейских войск в Гренландию

Эксперт Родионов: отправка войск ЕС в Гренландию не убедит Трампа

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Остров Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Перспектива отправки в Гренландию европейских войск, которую обсуждают в Европе, выглядит убого и не убедит президента США Дональда Трампа отказаться от идеи завладеть островом, поделился мнением с РИА Новости директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Ранее ряд СМИ сообщили, что представители Британии, Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По информации прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и Китая, а также убедили бы Вашингтон отказаться от присоединения Гренландии.
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ узнали о законопроекте, блокирующем планы Трампа захватить Гренландию
Вчера, 09:15
«

"Это просто попытка сделать хорошую мину при плохой игре в условиях отсутствия каких-то альтернатив. Отмолчаться – это совсем позорно, нужно изобразить активность… Выглядит жалко и убого, никто (в США - ред.) всерьез это не воспримет", - сказал Дмитрий Родионов агентству, оценивая возможную реакцию Вашингтона на отправку в Гренландию европейских войск.

При этом собеседник полагает, что Трамп сам вряд ли решит силовым путем присоединить Гренландию. По оценке эксперта, более вероятным кажется давление на датские или местные власти, как и опция покупки острова Штатами. Смысла прибегать к военным действиям с обострением отношений с союзниками для Трампа нет, считает Родионов.
«

"Да, он хочет их припугнуть, показать, кто хозяин. Ограничить их самодеятельность. Но реализовывать угрозу некоего военного вторжения – это будет крах всего НАТО", - указал он.

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ: в ЕС не верят, что США применят военную силу для захвата Гренландии
Вчера, 05:59
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Собачья упряжка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Гренландии осудили приглашение посланника США на гонки собачьих упряжек
Вчера, 13:01
 
В миреГренландияСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампДмитрий РодионовНАТОЕвросоюзУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала