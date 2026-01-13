Эксперт оценил перспективы отправки европейских войск в Гренландию

https://ria.ru/20260113/ekspert-2067585632.html
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Перспектива отправки в Гренландию европейских войск, которую обсуждают в Европе, выглядит убого и не убедит президента США Дональда Трампа отказаться от идеи завладеть островом, поделился мнением с РИА Новости директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Ранее ряд СМИ сообщили, что представители Британии, Франции
и Германии
провели переговоры о возможности отправки в Гренландию
военных. По информации прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ
и Китая
, а также убедили бы Вашингтон
отказаться от присоединения Гренландии.
«
"Это просто попытка сделать хорошую мину при плохой игре в условиях отсутствия каких-то альтернатив. Отмолчаться – это совсем позорно, нужно изобразить активность… Выглядит жалко и убого, никто (в США - ред.) всерьез это не воспримет", - сказал Дмитрий Родионов агентству, оценивая возможную реакцию Вашингтона на отправку в Гренландию европейских войск.
При этом собеседник полагает, что Трамп
сам вряд ли решит силовым путем присоединить Гренландию. По оценке эксперта, более вероятным кажется давление на датские или местные власти, как и опция покупки острова Штатами. Смысла прибегать к военным действиям с обострением отношений с союзниками для Трампа нет, считает Родионов.
«
"Да, он хочет их припугнуть, показать, кто хозяин. Ограничить их самодеятельность. Но реализовывать угрозу некоего военного вторжения – это будет крах всего НАТО", - указал он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании
и Гренландии предостерегли Америку
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС
в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.