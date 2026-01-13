Рейтинг@Mail.ru
Приднестровский парламент обсудит продление режима ЧП в экономике - РИА Новости, 13.01.2026
14:49 13.01.2026 (обновлено: 14:55 13.01.2026)
Приднестровский парламент обсудит продление режима ЧП в экономике
Приднестровский парламент обсудит продление режима ЧП в экономике - РИА Новости, 13.01.2026
Приднестровский парламент обсудит продление режима ЧП в экономике
Верховный совет (парламент) Приднестровья рассмотрит на чрезвычайном заседании 15 января указ главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T14:49:00+03:00
2026-01-13T14:55:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
украина
вадим красносельский
газпром
молдавия
кишинев
украина
в мире, молдавия, кишинев, украина, вадим красносельский, газпром
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Вадим Красносельский, Газпром
Приднестровский парламент обсудит продление режима ЧП в экономике

Парламент ПМР рассмотрит указ Красносельского о продлении ЧП в экономике

© Sputnik / Irina LeahovaЗдание верховного совета Приднестровья в Тирасполе
Здание верховного совета Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Sputnik / Irina Leahova
Здание верховного совета Приднестровья в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Верховный совет (парламент) Приднестровья рассмотрит на чрезвычайном заседании 15 января указ главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского о продлении режима чрезвычайного экономического положения в связи с энергокризисом, вызванным сокращением поставок газа, сообщает пресс-служба парламента ПМР.
"Пятнадцатого января на втором чрезвычайном заседании первой сессии восьмого созыва депутаты Верховного совета ПМР рассмотрят указ президента ПМР о продлении режима чрезвычайного экономического положения. Решение было принято сегодня на заседании парламентского президиума", - говорится в сообщении.
В МИД России предупредили об угрозе новых трудностей с газом в ПМР зимой
30 декабря 2025, 21:20
В пресс-службе парламента напомнили, что 18 декабря прошлого года депутаты утвердили указ главы ПМР о введении в Приднестровье режима ЧП в экономике на 30 суток.
Режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа в ПМР ввели 11 декабря 2024 года, и он продлевался несколько раз. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались в начале 2025 года без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывалось только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
В Приднестровье не должен повториться острый энергокризис, заявил глава ПМР
23 декабря 2025, 14:12
 
В миреМолдавияКишиневУкраинаВадим КрасносельскийГазпром
 
 
