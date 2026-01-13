Приднестровский парламент обсудит продление режима ЧП в экономике

"Пятнадцатого января на втором чрезвычайном заседании первой сессии восьмого созыва депутаты Верховного совета ПМР рассмотрят указ президента ПМР о продлении режима чрезвычайного экономического положения. Решение было принято сегодня на заседании парламентского президиума", - говорится в сообщении.

В пресс-службе парламента напомнили, что 18 декабря прошлого года депутаты утвердили указ главы ПМР о введении в Приднестровье режима ЧП в экономике на 30 суток.