В ЕК не придали значения заявлениям Трампа о пошлинах за торговлю с Ираном

БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Еврокомиссия не считает, что заявления президента США Дональда Трампа в соцсетях о введении 25% пошлин против стран, ведущих торговлю с Ираном, имеют юридический вес, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.