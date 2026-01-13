В ЕК не придали значения заявлениям Трампа о пошлинах за торговлю с Ираном

БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Еврокомиссия не считает, что заявления президента США Дональда Трампа в соцсетях о введении 25% пошлин против стран, ведущих торговлю с Ираном, имеют юридический вес, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
"Насколько мы понимаем, на данный момент всё ограничилось публикацией в социальных сетях. Если за этой публикацией последуют какие-либо исполнительные действия, мы их рассмотрим и проанализируем. На данном этапе мы по-прежнему сосредоточены исключительно на реализации совместного заявления ЕС и США (о торговле - ред.)", - ответил Олоф Жилл на вопрос, как ЕК оценивает заявления президента США.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.