В ЕК не придали значения заявлениям Трампа о пошлинах за торговлю с Ираном
16:05 13.01.2026
В ЕК не придали значения заявлениям Трампа о пошлинах за торговлю с Ираном
в мире, иран, сша, израиль, масуд пезешкиан, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Иран, США, Израиль, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЕК не придали значения заявлениям Трампа о пошлинах за торговлю с Ираном

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Еврокомиссия не считает, что заявления президента США Дональда Трампа в соцсетях о введении 25% пошлин против стран, ведущих торговлю с Ираном, имеют юридический вес, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
Как заявил Трамп ранее во вторник, любая страна, ведущая дела с Ираном, будет облагаться пошлиной в 25% на все торговые операции с США.
"Насколько мы понимаем, на данный момент всё ограничилось публикацией в социальных сетях. Если за этой публикацией последуют какие-либо исполнительные действия, мы их рассмотрим и проанализируем. На данном этапе мы по-прежнему сосредоточены исключительно на реализации совместного заявления ЕС и США (о торговле - ред.)", - ответил Олоф Жилл на вопрос, как ЕК оценивает заявления президента США.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.
