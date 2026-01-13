ЕК не ответила на вопрос о помощи Дании в случае захвата Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Представители Еврокомиссии Паула Пиньо и Анитта Хиппер на брифинге не смогли дать ответ на вопрос журналистов, обязаны ли страны Евросоюза прийти на помощь Дании в случае захвата Гренландии Соединёнными Штатами.

"На данном этапе мы не будем вдаваться в юридические детали, но хотим ещё раз подтвердить наш принцип - полную солидарность с Гренландией, Гренландией, которая принадлежит своему народу, а также тот факт, что национальная безопасность одних не может и никогда не должна достигаться за счёт суверенитета других, даже когда речь идёт о давних и взаимно поддерживающих союзниках, как в случае с США - нашим ключевым партнёром", - сказала Хиппер на вопрос, должны ли страны ЕС прийти на помощь Дании в случае захвата Гренландии США согласно статье 42.7 Договора о ЕС.

Статья 42.7 Договора о ЕС предусматривает обязательство государств-членов оказать помощь и поддержку стране ЕС, ставшей жертвой вооружённой агрессии на своей территории, с учётом их национальной политики безопасности и обязательств в рамках НАТО.

На повторный вопрос Пиньо заявила: "Думаю, мы уже ответили. Спасибо. Этот вопрос уже поднимался несколько раз, он очень конкретный и юридический. Позвольте уточнить, чтобы дать вам корректный ответ. Мы вернёмся к вам".

Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.