Рейтинг@Mail.ru
ЕК не ответила на вопрос о помощи Дании в случае захвата Гренландии - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/ek-2067617132.html
ЕК не ответила на вопрос о помощи Дании в случае захвата Гренландии
ЕК не ответила на вопрос о помощи Дании в случае захвата Гренландии - РИА Новости, 13.01.2026
ЕК не ответила на вопрос о помощи Дании в случае захвата Гренландии
Представители Еврокомиссии Паула Пиньо и Анитта Хиппер на брифинге не смогли дать ответ на вопрос журналистов, обязаны ли страны Евросоюза прийти на помощь... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T15:35:00+03:00
2026-01-13T15:35:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
андрюс кубилюс
ларс лёкке расмуссен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9bb100b2b40860efd8c64574b2f2bb8.jpg
https://ria.ru/20260112/grenlandija-2067442785.html
https://ria.ru/20260109/grenlandiya-2066885629.html
https://ria.ru/20260112/ssha-2067476217.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1cf9ed11a6051a4d53f069ab5c86fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, андрюс кубилюс, ларс лёкке расмуссен, евросоюз, нато, еврокомиссия, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Андрюс Кубилюс, Ларс Лёкке Расмуссен, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия, Удары США по Венесуэле
ЕК не ответила на вопрос о помощи Дании в случае захвата Гренландии

ЕК не смогла ответить, обязан ли ЕС помочь Дании в случае захвата Гренландии США

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Представители Еврокомиссии Паула Пиньо и Анитта Хиппер на брифинге не смогли дать ответ на вопрос журналистов, обязаны ли страны Евросоюза прийти на помощь Дании в случае захвата Гренландии Соединёнными Штатами.
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в понедельник заявил, что военный захват США Гренландии будет означать конец НАТО.
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Гренландия намерена обеспечить оборону под эгидой НАТО, сообщает Reuters
12 января, 19:01
"На данном этапе мы не будем вдаваться в юридические детали, но хотим ещё раз подтвердить наш принцип - полную солидарность с Гренландией, Гренландией, которая принадлежит своему народу, а также тот факт, что национальная безопасность одних не может и никогда не должна достигаться за счёт суверенитета других, даже когда речь идёт о давних и взаимно поддерживающих союзниках, как в случае с США - нашим ключевым партнёром", - сказала Хиппер на вопрос, должны ли страны ЕС прийти на помощь Дании в случае захвата Гренландии США согласно статье 42.7 Договора о ЕС.
Статья 42.7 Договора о ЕС предусматривает обязательство государств-членов оказать помощь и поддержку стране ЕС, ставшей жертвой вооружённой агрессии на своей территории, с учётом их национальной политики безопасности и обязательств в рамках НАТО.
На повторный вопрос Пиньо заявила: "Думаю, мы уже ответили. Спасибо. Этот вопрос уже поднимался несколько раз, он очень конкретный и юридический. Позвольте уточнить, чтобы дать вам корректный ответ. Мы вернёмся к вам".
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
9 января, 08:00
В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В конгресс внесли проект "Об аннексии Гренландии"
12 января, 22:57
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампАндрюс КубилюсЛарс Лёкке РасмуссенЕвросоюзНАТОЕврокомиссияУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала