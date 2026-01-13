https://ria.ru/20260113/ek-2067608021.html
ЕК может представить предложение по кредиту Киеву взамен российских активов
ЕК может представить предложение по кредиту Киеву взамен российских активов - РИА Новости, 13.01.2026
ЕК может представить предложение по кредиту Киеву взамен российских активов
Еврокомиссия может представить предложение по кредиту Киеву на 90 миллиардов евро уже в среду, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T15:00:00+03:00
2026-01-13T15:00:00+03:00
2026-01-13T15:00:00+03:00
киев
брюссель
санкции в отношении россии
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
https://ria.ru/20260112/ukraina-2067383648.html
киев
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, брюссель, санкции в отношении россии, еврокомиссия, в мире
Киев, Брюссель, Санкции в отношении России, Еврокомиссия, В мире
ЕК может представить предложение по кредиту Киеву взамен российских активов
Пиньо: ЕК может представить кредитную сделку Киеву на €90 млрд взамен активов РФ