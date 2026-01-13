Рейтинг@Mail.ru
ЕК может представить предложение по кредиту Киеву взамен российских активов
15:00 13.01.2026
ЕК может представить предложение по кредиту Киеву взамен российских активов
ЕК может представить предложение по кредиту Киеву взамен российских активов
Еврокомиссия может представить предложение по кредиту Киеву на 90 миллиардов евро уже в среду, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК... РИА Новости, 13.01.2026
киев, брюссель, санкции в отношении россии, еврокомиссия, в мире
Киев, Брюссель, Санкции в отношении России, Еврокомиссия, В мире
Логотип Евросоюза
Логотип Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Еврокомиссия может представить предложение по кредиту Киеву на 90 миллиардов евро уже в среду, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пиньо.
"Я прошу вас немного потерпеть, и скоро, может быть, завтра мы уже будем в состоянии предоставить больше информации (по кредиту - ред.). Сейчас проходит встреча кабинета главы Еврокомиссии, как только она завершится, мы сможем подтвердить повестку Еврокомиссии на завтра, и, возможно, будут какие-то новости по этому поводу, так что следите", - сказала она.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
ЕК планирует первые выплаты Украине по кредиту на 90 миллиардов евро
12 января, 14:48
 
КиевБрюссельСанкции в отношении РоссииЕврокомиссияВ мире
 
 
