В ЕК пригрозили соцсети Х последствиями за работу чат-бота Grok

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Еврокомиссия пригрозила соцсети Х последствиями, если она не исправит работу своего чат-бота Grok на территории ЕС.
Британский медиарегулятор Ofcom ранее начал расследование в отношении компании xAI и чат-бота Grok Илона Маска, которые позволяли генерировать порнографические изображения с помощью искусственного интеллекта. Регулятор сообщил, что получил "крайне тревожные" сообщения об использовании чат-бота Grok на платформе X для создания изображений людей без одежды, а также изображений детей сексуального характера, которые "могут быть расценены как материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми". В случае выявления нарушения Ofcom может наложить штраф, равный 10% глобальной выручки компании.
«
"Х сейчас необходимо исправить свой инструмент на базе искусственного интеллекта в ЕС - и им необходимо сделать это быстро. Если это не будет сделано, мы без колебаний задействуем (закон – ред.) DSA в полной мере для защиты граждан ЕС", - написала вице-председатель ЕК Хенна Вирккунен на своей странице в соцсети Х.
Вице-председатель ЕК добавила, что Еврокомиссия уже начала расследование и потребовала от компании-владельца соцсети Х предоставить свои внутренние документы.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act (DMA)) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям.
В конце ноября совет ЕС представил окончательный вариант законопроекта "Chat Control 2.0", который устанавливает контроль за всеми чатами и мессенджерами в Европе. Регламент по борьбе с сексуальным насилием над детьми (CSAM Regulation) обязывает мессенджеры и почтовые сервисы внедрять автоматическое сканирование фото, видео и ссылок всех пользователей до применения шифрования.