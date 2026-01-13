Рейтинг@Mail.ru
В ЕК пригрозили соцсети Х последствиями за работу чат-бота Grok - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/ek-2067529807.html
В ЕК пригрозили соцсети Х последствиями за работу чат-бота Grok
В ЕК пригрозили соцсети Х последствиями за работу чат-бота Grok - РИА Новости, 13.01.2026
В ЕК пригрозили соцсети Х последствиями за работу чат-бота Grok
Еврокомиссия пригрозила соцсети Х последствиями, если она не исправит работу своего чат-бота Grok на территории ЕС. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T10:02:00+03:00
2026-01-13T10:02:00+03:00
в мире
россия
европа
илон маск
евросоюз
еврокомиссия
ofcom
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9bb100b2b40860efd8c64574b2f2bb8.jpg
https://ria.ru/20260112/britanija-2067462408.html
https://ria.ru/20260110/grok-2067094347.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1cf9ed11a6051a4d53f069ab5c86fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, илон маск, евросоюз, еврокомиссия, ofcom
В мире, Россия, Европа, Илон Маск, Евросоюз, Еврокомиссия, Ofcom
В ЕК пригрозили соцсети Х последствиями за работу чат-бота Grok

ЕК пригрозила X последствиями, если соцсеть не исправит работу чат-бота Grok

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Еврокомиссия пригрозила соцсети Х последствиями, если она не исправит работу своего чат-бота Grok на территории ЕС.
Британский медиарегулятор Ofcom ранее начал расследование в отношении компании xAI и чат-бота Grok Илона Маска, которые позволяли генерировать порнографические изображения с помощью искусственного интеллекта. Регулятор сообщил, что получил "крайне тревожные" сообщения об использовании чат-бота Grok на платформе X для создания изображений людей без одежды, а также изображений детей сексуального характера, которые "могут быть расценены как материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми". В случае выявления нарушения Ofcom может наложить штраф, равный 10% глобальной выручки компании.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Британия вводит уголовную ответственность за создание интимных изображений
12 января, 20:57
«

"Х сейчас необходимо исправить свой инструмент на базе искусственного интеллекта в ЕС - и им необходимо сделать это быстро. Если это не будет сделано, мы без колебаний задействуем (закон – ред.) DSA в полной мере для защиты граждан ЕС", - написала вице-председатель ЕК Хенна Вирккунен на своей странице в соцсети Х.

Вице-председатель ЕК добавила, что Еврокомиссия уже начала расследование и потребовала от компании-владельца соцсети Х предоставить свои внутренние документы.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act (DMA)) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям.
Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Microsoft, X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Европейской комиссии.
В конце ноября совет ЕС представил окончательный вариант законопроекта "Chat Control 2.0", который устанавливает контроль за всеми чатами и мессенджерами в Европе. Регламент по борьбе с сексуальным насилием над детьми (CSAM Regulation) обязывает мессенджеры и почтовые сервисы внедрять автоматическое сканирование фото, видео и ссылок всех пользователей до применения шифрования.
Флагманская ИИ-модель Grok 3 - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Индонезия заблокировала Grok в соцсети X из-за непристойного контента
10 января, 10:54
 
В миреРоссияЕвропаИлон МаскЕвросоюзЕврокомиссияOfcom
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала