https://ria.ru/20260113/efimov-2067467004.html
Ефимов: четыре вантовых моста построят в Москве в течение трех лет
Ефимов: четыре вантовых моста построят в Москве в течение трех лет - РИА Новости, 13.01.2026
Ефимов: четыре вантовых моста построят в Москве в течение трех лет
В Москве через три года появятся четыре моста, возведенных по технологии вантового строительства, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T09:12:00+03:00
2026-01-13T09:12:00+03:00
2026-01-13T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef007d8e84c56f5939deb5096163ea14.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_269:0:2544:1706_1920x0_80_0_0_5f67fe2bd65b862d6c191943a2a79c3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: четыре вантовых моста построят в Москве в течение трех лет
Ефимов: четыре вантовых моста возведут в Москве к концу 2028 года
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В Москве через три года появятся четыре моста, возведенных по технологии вантового строительства, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В последние годы технология активно применяется в городских проектах. Так, до конца 2028 года планируется возвести два вантовых автомобильных моста – в створе Новозаводской улицы и в районе Рублевского шоссе – и два комбинированных велопешеходных моста в Мневниковской пойме, строительство которых началось в конце прошлого года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В Москве уже есть несколько таких проектов. Первым стал Живописный мост, расположенный на северо-западе столицы, напомнил замглавы города.
Технология вантового строительства заключается в том, что мост подвешивают на стальных тросах (вантах), а те в свою очередь прикрепляют к высоким опорам. В пресс-службе градкомплекса отметили, что таких опор не очень много, хотя вантовые мосты могут перегораживать длинные водные пространства. Один из примеров – мост-парус рядом с Новозаводской улицей, длина объекта составляет 250 метров, но при этом его держат только три опоры.
Кроме того, опоры у вантовых мостов могут быть разнообразными с архитектурной точки зрения. Например, опоры двух мостов в Мневниковской пойме будут прикреплены к аркам в виде крыльев, а у моста в районе Рублевского шоссе будет опора кольцеобразной формы, добавили в градкомплексе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подготовке к строительству 170-метрового моста на Болотной набережной.