Ефимов: четыре вантовых моста построят в Москве в течение трех лет

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В Москве через три года появятся четыре моста, возведенных по технологии вантового строительства, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В последние годы технология активно применяется в городских проектах. Так, до конца 2028 года планируется возвести два вантовых автомобильных моста – в створе Новозаводской улицы и в районе Рублевского шоссе – и два комбинированных велопешеходных моста в Мневниковской пойме, строительство которых началось в конце прошлого года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В Москве уже есть несколько таких проектов. Первым стал Живописный мост, расположенный на северо-западе столицы, напомнил замглавы города.

Технология вантового строительства заключается в том, что мост подвешивают на стальных тросах (вантах), а те в свою очередь прикрепляют к высоким опорам. В пресс-службе градкомплекса отметили, что таких опор не очень много, хотя вантовые мосты могут перегораживать длинные водные пространства. Один из примеров – мост-парус рядом с Новозаводской улицей, длина объекта составляет 250 метров, но при этом его держат только три опоры.

Кроме того, опоры у вантовых мостов могут быть разнообразными с архитектурной точки зрения. Например, опоры двух мостов в Мневниковской пойме будут прикреплены к аркам в виде крыльев, а у моста в районе Рублевского шоссе будет опора кольцеобразной формы, добавили в градкомплексе.