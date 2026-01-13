Ефимов: сайт программы КРТ посетили более 1 миллиона раз

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Московский сайт программы комплексного развития территорий (КРТ) посетили более 1 миллиона раз за время его работы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Количество просмотров официального сайта программы комплексного развития территорий, заработавшего 1 мая 2024 года, превысило миллион. При этом количество просмотров в 2025-м по сравнению с предыдущим годом выросло более чем в 1,7 раза", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

На сайте www.krt.mos.ru , как указывается в сообщении, содержится информация о самой программе, также представлена интерактивная карта Москвы с описанием проектов.

Сайтом, помимо москвичей, активно интересуются жители Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской и Тверской областей, добавляется в сообщении.