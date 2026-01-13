https://ria.ru/20260113/efimov-2067429772.html
Ефимов: сайт программы КРТ посетили более 1 миллиона раз
Ефимов: сайт программы КРТ посетили более 1 миллиона раз - РИА Новости, 13.01.2026
Ефимов: сайт программы КРТ посетили более 1 миллиона раз
Московский сайт программы комплексного развития территорий (КРТ) посетили более 1 миллиона раз за время его работы, сообщил заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T11:06:00+03:00
2026-01-13T11:06:00+03:00
2026-01-13T11:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecafe27b80a6fee4f84287052520b041.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9b2dc27705603e9527675cd367e1169a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: сайт программы КРТ посетили более 1 миллиона раз
Ефимов: московский сайт программы КРТ посетили более 1 миллиона раз
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Московский сайт программы комплексного развития территорий (КРТ) посетили более 1 миллиона раз за время его работы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Количество просмотров официального сайта программы комплексного развития территорий, заработавшего 1 мая 2024 года, превысило миллион. При этом количество просмотров в 2025-м по сравнению с предыдущим годом выросло более чем в 1,7 раза", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
На сайте www.krt.mos.ru
, как указывается в сообщении, содержится информация о самой программе, также представлена интерактивная карта Москвы с описанием проектов.
Сайтом, помимо москвичей, активно интересуются жители Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской и Тверской областей, добавляется в сообщении.
Всего в Москве на разных этапах проработки и реализации находится 336 проектов КРТ, в ходе которых реорганизуют более 4,2 тысячи гектаров земли.