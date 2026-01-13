https://ria.ru/20260113/dtp-2067696972.html
В Ростове-на-Дону водитель скорой пострадал в ДТП с автобусом
В Ростове-на-Дону водитель скорой пострадал в ДТП с автобусом - РИА Новости, 13.01.2026
В Ростове-на-Дону водитель скорой пострадал в ДТП с автобусом
Водитель скорой помощи пострадал в ДТП с автобусом в Ростове-на-Дону, сообщает Госавтоинспекция. РИА Новости, 13.01.2026
ростов-на-дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 янв - РИА Новости.
Водитель скорой помощи пострадал в ДТП с автобусом в Ростове-на-Дону, сообщает
Госавтоинспекция.
Авария произошла в 19.30 в районе дома №11 по улице Мадояна. Водитель скорой помощи, по предварительным данным, при перестроении с правой полосы в левую столкнулся с автобусом маршрута №15.
"В результате ДТП пострадал водитель скорой помощи 1967 года рождения", - говорится в сообщении.
Пациент и медработники внутри скорой помощи не пострадали, их доставили в медучреждение другим экипажем. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.