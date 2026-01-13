На Красноармейском направлении уничтожили пять украинских дронов

«

"На Красноармейском направлении за день поразили пять дронов противника: две "Бабы-яги" (тяжелый дрон ВСУ - ред.) и три FPV-дрона (ударные дроны ВСУ - ред.) на оптоволокне. Противник сложный, его тяжело выслеживать, но задачи выполняем", - сообщил военнослужащий.