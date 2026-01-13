Рейтинг@Mail.ru
На Красноармейском направлении уничтожили пять украинских дронов - РИА Новости, 13.01.2026
08:42 13.01.2026
На Красноармейском направлении уничтожили пять украинских дронов
На Красноармейском направлении уничтожили пять украинских дронов
Помощник снайпера 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Грибан" рассказал РИА...
ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Помощник снайпера 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Грибан" рассказал РИА Новости, что за сутки на Красноармейском направлении они со снайпером уничтожили пять украинских беспилотников.
"На Красноармейском направлении за день поразили пять дронов противника: две "Бабы-яги" (тяжелый дрон ВСУ - ред.) и три FPV-дрона (ударные дроны ВСУ - ред.) на оптоволокне. Противник сложный, его тяжело выслеживать, но задачи выполняем", - сообщил военнослужащий.

Президент РФ Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады среди прочего об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
