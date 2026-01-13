https://ria.ru/20260113/dron-2067681364.html
В Сватово женщина погибла при ударе дрона
В Сватово женщина погибла при ударе дрона - РИА Новости, 13.01.2026
В Сватово женщина погибла при ударе дрона
Женщина погибла, мужчину ранили в результате атаки беспилотника ВСУ по автомобилю в городе Сватово Луганской Народной Республики, сообщило правительство... РИА Новости, 13.01.2026
специальная военная операция на украине
сватово
луганская народная республика
сватово
луганская народная республика
В Сватово женщина погибла при ударе дрона
В Сватово женщина погибла при ударе дрона, мужчина пострадал