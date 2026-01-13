Дотком заявил, что притязания США на Гренландию разрушают НАТО

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Эскалация напряжённости вокруг притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию разрушает НАТО и является "кратчайшим путём к концу" альянса, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.
"Конфликт в Гренландии разрушает НАТО. Лидеры ЕС ненавидят Трампа. Они выступали против Трампа. Гренландия является кратчайшим путём к концу НАТО", - написал Дотком в соцсети Х.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.