Дотком заявил, что притязания США на Гренландию разрушают НАТО
04:02 13.01.2026
Дотком заявил, что притязания США на Гренландию разрушают НАТО
Дотком заявил, что притязания США на Гренландию разрушают НАТО
Дотком заявил, что притязания США на Гренландию разрушают НАТО
Эскалация напряжённости вокруг притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию разрушает НАТО и является "кратчайшим путём к концу" альянса, считает...
2026-01-13T04:02:00+03:00
2026-01-13T04:02:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
ким дотком (шмитц)
нато
евросоюз
гренландия
дания
сша
1920
1920
true
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, ким дотком (шмитц), нато, евросоюз, megaupload
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Ким Дотком (Шмитц), НАТО, Евросоюз, Megaupload
Дотком заявил, что притязания США на Гренландию разрушают НАТО

Дотком: притязания США на Гренландию разрушают НАТО

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Эскалация напряжённости вокруг притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию разрушает НАТО и является "кратчайшим путём к концу" альянса, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.
"Конфликт в Гренландии разрушает НАТО. Лидеры ЕС ненавидят Трампа. Они выступали против Трампа. Гренландия является кратчайшим путём к концу НАТО", - написал Дотком в соцсети Х.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампКим Дотком (Шмитц)НАТОЕвросоюзMegaupload
 
 
