Более половины россиян планируют увеличить свои доходы в 2026 году
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более половины жителей России (57%) планируют увеличить свои доходы в 2026 году, еще треть - начать делать накопления, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Главным приоритетом на 2026 год для большинства опрошенных (57%) станет рост доходов. Начать делать накопления планируют 33% участников исследования, а освоение новой профессии входит в планы 22% респондентов", - говорится в исследовании.
Примерно каждый шестой россиянин (17%) собирается трудоустроиться в "компанию мечты", а по 15% участников опроса - расширить свои деловые связи и сменить сферу деятельности. На повышение в должности рассчитывают 14%, открыть бизнес - 5%. Еще 3% планируют масштабировать уже существующий бизнес.
В исследовании, которое проводилось в декабре 2025 года, приняли участие 3,2 тысяч жителей России
со всех регионов страны.