В Днепропетровске и Одесской области ввели ограничения подачи электричества

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сетевые ограничения подачи энергии введены в Днепропетровске и Одесской области в связи со сложной энергетической ситуацией, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений в Киеве и Бучанском районе Киевской области.
"Из-за... сложной ситуации в энергосистеме операторы систем распределения ... в Одесской области и в городе Днепропетровск вынужденно применяют сетевые ограничения. Ранее опубликованные графики почасовых отключений там не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Региональная энергокомпания "Полтаваоблэнерго" также сообщила о введении графиков аварийных отключений в Полтавской области.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
