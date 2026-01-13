Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске и Одесской области ввели ограничения подачи электричества
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 13.01.2026
В Днепропетровске и Одесской области ввели ограничения подачи электричества
В Днепропетровске и Одесской области ввели ограничения подачи электричества
Сетевые ограничения подачи энергии введены в Днепропетровске и Одесской области в связи со сложной энергетической ситуацией, сообщили в национальной... РИА Новости, 13.01.2026
В Днепропетровске и Одесской области ввели ограничения подачи электричества

В Днепропетровске и Одесской области ввели сетевые ограничения подачи энергии

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗаснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сетевые ограничения подачи энергии введены в Днепропетровске и Одесской области в связи со сложной энергетической ситуацией, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений в Киеве и Бучанском районе Киевской области.
"Из-за... сложной ситуации в энергосистеме операторы систем распределения ... в Одесской области и в городе Днепропетровск вынужденно применяют сетевые ограничения. Ранее опубликованные графики почасовых отключений там не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Региональная энергокомпания "Полтаваоблэнерго" также сообщила о введении графиков аварийных отключений в Полтавской области.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Опрос показал, кого украинцы винят в отсутствии света
2 января, 14:30
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
