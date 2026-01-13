Замена премьера Великобритании может оказаться не лучше, заявил Дмитриев

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Замена премьер-министра Великобритании Кира Стармера произойдет скоро, но она может оказаться не лучше, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Стармер скоро уйдет, но его замена может оказаться не лучше", - написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила о намерении инициировать законопроект о введении санкций против премьера Великобритании и страны в целом, если Лондон примет решение запретить социальную сеть американского миллиардера Илона Маска X. В четверг Стармер заявил о готовности запретить сеть X на фоне сообщений о появлении новой функции, из-за которой пользователи стали сталкиваться с сексуализированными изображениями, сгенерированными моделью искусственного интеллекта Grok.
Тогда Дмитриев заявлял, что Стармер хочет добиться блокировки соцсети X, потому что из нее можно понять, как сильно британский премьер настроен против президента США Дональда Трампа. Дмитриев отмечал также, что Трампу, вероятно, придется защитить чат-бот Grok от действий Лондона.
Ранее британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении компании xAI и чат-бота Grok Маска из-за интимных изображений. А британский министр по технологиям Лиз Кендалл заявляла, что власти страны вводят уголовную ответственность за создание в интернете интимных изображений без согласия пользователя.