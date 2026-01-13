План Британии в отношении России вызвал ярость на Западе

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал в соцсети X план Британии в отношении России из-за Гренландии.
"Разрушенная архитектура европейской безопасности: мы должны милитаризировать Арктику в пику Китаю и России, иначе США вторгнутся в Гренландию", — говорится в публикации.
Так профессор отреагировал на статью ABC о том, что Лондон обсуждает с союзниками по НАТО, как он может помочь усилить безопасность в Арктике для противодействия якобы "угрозам со стороны России и Китая".
Вместе с тем, газета Telegraph писала, что Британия обсуждает с другими европейскими странами развертывание сил НАТО в Гренландии, чтобы разубедить США присоединять к себе Гренландию.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
