План Британии в отношении России вызвал ярость на Западе
16:01 13.01.2026
План Британии в отношении России вызвал ярость на Западе
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал в соцсети X план Британии в отношении России из-за Гренландии.
2026-01-13T16:01:00+03:00
2026-01-13T16:01:00+03:00
В мире, Гренландия, Россия, Арктика, НАТО
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Вид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал в соцсети X план Британии в отношении России из-за Гренландии.

"Разрушенная архитектура европейской безопасности: мы должны милитаризировать Арктику в пику Китаю и России, иначе США вторгнутся в Гренландию", — говорится в публикации.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
На Западе сделали громкое заявление о России
Вчера, 11:20
Так профессор отреагировал на статью ABC о том, что Лондон обсуждает с союзниками по НАТО, как он может помочь усилить безопасность в Арктике для противодействия якобы "угрозам со стороны России и Китая".

Вместе с тем, газета Telegraph писала, что Британия обсуждает с другими европейскими странами развертывание сил НАТО в Гренландии, чтобы разубедить США присоединять к себе Гренландию.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Белый дом опубликовал загадочное сообщение
Вчера, 09:29
 
