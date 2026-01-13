Пленный ВСУ рассказал, как диверсанты пытались покинуть Красноармейск

"Выдали рюкзаки, где были флаги, чтобы мы пошли и установили флаги - что там нет русских. Потом переодеться в гражданскую одежду и уйти как мирные жители. Дронами за нами следили, пока мы ходили с места на место постановки. А потом мы переоделись в гражданское и ушли", - сказал Толстых.