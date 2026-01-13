https://ria.ru/20260113/diversanty-2067516025.html
Пленный ВСУ рассказал, как диверсанты пытались покинуть Красноармейск
Пленный ВСУ рассказал, как диверсанты пытались покинуть Красноармейск - РИА Новости, 13.01.2026
Пленный ВСУ рассказал, как диверсанты пытались покинуть Красноармейск
Украинские диверсанты, которые по замыслу командования ВСУ должны были записать постановочные видео в освобождённом Россией Красноармейске, пытались в... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T08:58:00+03:00
2026-01-13T08:58:00+03:00
2026-01-13T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
донецкая народная республика
владимир толстой
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb32e9a3f8cca52da9781ecdd6121e15.jpg
https://ria.ru/20260113/vsu-2067512674.html
https://ria.ru/20260113/plennyy-2067503854.html
россия
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e8a57007200bc02d151a6a3020e7938.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноармейск, донецкая народная республика, владимир толстой, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Владимир Толстой, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Пленный ВСУ рассказал, как диверсанты пытались покинуть Красноармейск
Украинские диверсанты пытались покинуть Красноармейск под видом мирных жителей
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинские диверсанты, которые по замыслу командования ВСУ должны были записать постановочные видео в освобождённом Россией Красноармейске, пытались в гражданской одежде под видом мирных жителей покинуть город, рассказал Минобороны РФ попавший в плен украинский солдат.
МО РФ
сообщило, что командование ВСУ
направило в Красноармейск
три группы боевиков для съёмки постановочных видео с украинскими флагами. Владимир Толстых
, участник одной из них, попал в плен к российским военнослужащим.
"Выдали рюкзаки, где были флаги, чтобы мы пошли и установили флаги - что там нет русских. Потом переодеться в гражданскую одежду и уйти как мирные жители. Дронами за нами следили, пока мы ходили с места на место постановки. А потом мы переоделись в гражданское и ушли", - сказал Толстых.
После этого он прятался в подвалах разбитых домов. Российские военнослужащие вытащили его из-под кровати, затем "напоили, расспросили, покормили". "Желаю, чтобы уже прекратили вот эти пиар-акции. И пора прекратить уже эту войну, уже хватит", - добавил Толстых.
Президент России Владимир Путин
вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска в ДНР
и Волчанска
в Харьковской области
.
Спустя месяц начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
на совещании по ситуации в зоне СВО заявил, что группировка "Центр" после освобождения Красноармейска и Димитрова
развивает наступление на широком фронте.