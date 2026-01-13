Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ рассказал, как диверсанты пытались покинуть Красноармейск - РИА Новости, 13.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 13.01.2026
Пленный ВСУ рассказал, как диверсанты пытались покинуть Красноармейск
Пленный ВСУ рассказал, как диверсанты пытались покинуть Красноармейск
https://ria.ru/20260113/vsu-2067512674.html
https://ria.ru/20260113/plennyy-2067503854.html
Пленный ВСУ рассказал, как диверсанты пытались покинуть Красноармейск

Украинские диверсанты пытались покинуть Красноармейск под видом мирных жителей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинские диверсанты, которые по замыслу командования ВСУ должны были записать постановочные видео в освобождённом Россией Красноармейске, пытались в гражданской одежде под видом мирных жителей покинуть город, рассказал Минобороны РФ попавший в плен украинский солдат.
МО РФ сообщило, что командование ВСУ направило в Красноармейск три группы боевиков для съёмки постановочных видео с украинскими флагами. Владимир Толстых, участник одной из них, попал в плен к российским военнослужащим.
Кадры уничтожения группы боевиков ВСУ с украинским флагом в Красноармейске - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Пленный ВСУ рассказал о попытке провести пиар-акцию в Красноармейске
Вчера, 08:19
"Выдали рюкзаки, где были флаги, чтобы мы пошли и установили флаги - что там нет русских. Потом переодеться в гражданскую одежду и уйти как мирные жители. Дронами за нами следили, пока мы ходили с места на место постановки. А потом мы переоделись в гражданское и ушли", - сказал Толстых.
После этого он прятался в подвалах разбитых домов. Российские военнослужащие вытащили его из-под кровати, затем "напоили, расспросили, покормили". "Желаю, чтобы уже прекратили вот эти пиар-акции. И пора прекратить уже эту войну, уже хватит", - добавил Толстых.
Президент России Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.
Спустя месяц начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании по ситуации в зоне СВО заявил, что группировка "Центр" после освобождения Красноармейска и Димитрова развивает наступление на широком фронте.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Пленные боевики ВСУ не знают, за что воевали в Красноармейске
Вчера, 05:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВладимир ТолстойВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
