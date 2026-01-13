Рейтинг@Mail.ru
Погибшие в Новокузнецке дети находились в реанимации, заявил сенатор - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/deti-2067616451.html
Погибшие в Новокузнецке дети находились в реанимации, заявил сенатор
Погибшие в Новокузнецке дети находились в реанимации, заявил сенатор - РИА Новости, 13.01.2026
Погибшие в Новокузнецке дети находились в реанимации, заявил сенатор
Все погибшие дети в роддоме №1 в городе Новокузнецке Кемеровской области находились в отделении реанимации, сообщил РИА Новости сенатор от Кемеровской области... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T15:31:00+03:00
2026-01-13T15:31:00+03:00
происшествия
кемеровская область
новокузнецк
россия
алексей синицын
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067605077_0:237:2810:1818_1920x0_80_0_0_f161dd3c4b7fd4c48a304db641500b6d.jpg
https://ria.ru/20260113/onischenko-2067600682.html
кемеровская область
новокузнецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067605077_386:0:2810:1818_1920x0_80_0_0_d439bee334bfbc4a903b97698fc6d91b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, новокузнецк, россия, алексей синицын, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Кемеровская область, Новокузнецк, Россия, Алексей Синицын, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Погибшие в Новокузнецке дети находились в реанимации, заявил сенатор

Сенатор Синицын: погибшие в роддоме Новокузнецка дети находились в реанимации

© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва | Перейти в медиабанкЗдание роддома №1 Новокузнецка
Здание роддома №1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в медиабанк
Здание роддома №1 Новокузнецка
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 13 янв – РИА Новости. Все погибшие дети в роддоме №1 в городе Новокузнецке Кемеровской области находились в отделении реанимации, сообщил РИА Новости сенатор от Кемеровской области Алексей Синицын.
"Надо понимать, что все детки погибли в реанимации. То есть у них уже были какие-то патологии. Именно поэтому они в реанимации оказались. Версий (гибели детей – ред.) может быть несколько. И среди них пока не выбрана… основная... Это может быть какая-то проблема с организацией лечения в реанимации. Это может быть какой-то человеческий фактор. В том числе – инфицирование ребятишек. Понятно, что детки все уже эти были с проблемами со здоровьем. И поэтому в реанимации оказались. Какая из этих версий правильная, покажет только работа профильной комиссии специалистов", – сказал Синицын.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в этом роддоме.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Онищенко прокомментировал гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке
Вчера, 14:29
 
ПроисшествияКемеровская областьНовокузнецкРоссияАлексей СиницынСмерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала