Погибшие в Новокузнецке дети находились в реанимации, заявил сенатор

КЕМЕРОВО, 13 янв – РИА Новости. Все погибшие дети в роддоме №1 в городе Новокузнецке Кемеровской области находились в отделении реанимации, сообщил РИА Новости сенатор от Кемеровской области Алексей Синицын.
"Надо понимать, что все детки погибли в реанимации. То есть у них уже были какие-то патологии. Именно поэтому они в реанимации оказались. Версий (гибели детей – ред.) может быть несколько. И среди них пока не выбрана… основная... Это может быть какая-то проблема с организацией лечения в реанимации. Это может быть какой-то человеческий фактор. В том числе – инфицирование ребятишек. Понятно, что детки все уже эти были с проблемами со здоровьем. И поэтому в реанимации оказались. Какая из этих версий правильная, покажет только работа профильной комиссии специалистов", – сказал Синицын.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в этом роддоме.