В бассейне якутской спортшколы, где отравились дети, выявили нарушения

«

"По результатам проверки, лабораторного исследования качества воды выявлены многочисленные нарушения, в том числе превышение остаточного свободного хлора, использование приборов, реактивов, вспомогательных средств не отвечающих установленным требованиям, отсутствие при хлорировании воды бассейна системы дозирования поступления реагента в воду в необходимых количествах, подача хлора случайным способом ("на глаз"), непроведение лабораторного производственного контроля на всех этапах водоподготовки и другое", - говорится в сообщении.