В бассейне якутской спортшколы, где отравились дети, выявили нарушения

ЯКУТСК, 13 января - РИА Новости. Множество нарушений, в том числе подачу хлора в воду "на глаз", выявили в бассейне спортшколы в городе Нерюнгри в Якутии, где во время тренировки отравились 13 детей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В декабре 2025 года минздрав республики сообщал, что 13 воспитанников спортшколы в якутском Нерюнгри отравились хлором во время тренировки в бассейне. Тогда же прокуратура региона уточняла, что дети получили химические ожоги глаз. Было возбуждено уголовное дело.
"По результатам проверки, лабораторного исследования качества воды выявлены многочисленные нарушения, в том числе превышение остаточного свободного хлора, использование приборов, реактивов, вспомогательных средств не отвечающих установленным требованиям, отсутствие при хлорировании воды бассейна системы дозирования поступления реагента в воду в необходимых количествах, подача хлора случайным способом ("на глаз"), непроведение лабораторного производственного контроля на всех этапах водоподготовки и другое", - говорится в сообщении.
Для устранения нарушений прокуратура внесла представление руководителю спортшколы, работа бассейна приостановлена на срок до 90 суток, уточнили в ведомстве.
13 декабря 2025, 17:06