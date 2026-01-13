Рейтинг@Mail.ru
В бассейне якутской спортшколы, где отравились дети, выявили нарушения
11:30 13.01.2026
В бассейне якутской спортшколы, где отравились дети, выявили нарушения
В бассейне якутской спортшколы, где отравились дети, выявили нарушения
Множество нарушений, в том числе подачу хлора в воду "на глаз", выявили в бассейне спортшколы в городе Нерюнгри в Якутии, где во время тренировки отравились 13... РИА Новости, 13.01.2026
2026
В бассейне якутской спортшколы, где отравились дети, выявили нарушения

В бассейне якутской спортшколы выявили нарушения после отравления 13 детей

ЯКУТСК, 13 января - РИА Новости. Множество нарушений, в том числе подачу хлора в воду "на глаз", выявили в бассейне спортшколы в городе Нерюнгри в Якутии, где во время тренировки отравились 13 детей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В декабре 2025 года минздрав республики сообщал, что 13 воспитанников спортшколы в якутском Нерюнгри отравились хлором во время тренировки в бассейне. Тогда же прокуратура региона уточняла, что дети получили химические ожоги глаз. Было возбуждено уголовное дело.
"По результатам проверки, лабораторного исследования качества воды выявлены многочисленные нарушения, в том числе превышение остаточного свободного хлора, использование приборов, реактивов, вспомогательных средств не отвечающих установленным требованиям, отсутствие при хлорировании воды бассейна системы дозирования поступления реагента в воду в необходимых количествах, подача хлора случайным способом ("на глаз"), непроведение лабораторного производственного контроля на всех этапах водоподготовки и другое", - говорится в сообщении.

Для устранения нарушений прокуратура внесла представление руководителю спортшколы, работа бассейна приостановлена на срок до 90 суток, уточнили в ведомстве.
В Якутии закрыли бассейн, где дети отравились хлором
13 декабря 2025, 17:06
 
ПроисшествияНерюнгри
 
 
