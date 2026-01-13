Глава парламентской комиссии Молдавии выступил за объединение с Румынией

КИШИНЁВ, 13 янв - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Лилиан Карп заявил в эфире телеканала Депутат парламента Молдавии от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Лилиан Карп заявил в эфире телеканала TVR Moldova , что поддержал бы объединение Молдавии с Румынией и готов агитировать за него в случае объявления референдума.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.

​"Я бы проголосовал за объединение, все знают, что я убежденный унионист (так в Молдавии называют сторонников идеи объединения Молдавии с Румынией - ред). Меня убеждать не нужно, я могу убеждать других в том, какие есть положительные стороны, если Республика Молдова пойдет на воссоединение", - сказал Карп, комментируя заявление Санду.

Депутат добавил, что заявления главы республики не новы и отражают ее давнюю позицию.

"Не должно нас удивлять заявление госпожи Санду, потому что такое заявление она сделала впервые еще в 2018 году. Это не что‑то новое, и ее взгляды не меняются", - подчеркнул депутат.

Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.

Молдавия получила независимость в 1991 году после распада СССР . Согласно действующей конституции страны, суверенитет и независимость государства являются основополагающими принципами. Ранее молдавские власти неоднократно заявляли, что любые изменения статуса страны возможны только на основании волеизъявления граждан.