Глава парламентской комиссии Молдавии выступил за объединение с Румынией

КИШИНЁВ, 13 янв - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Лилиан Карп заявил в эфире телеканала TVR Moldova, что поддержал бы объединение Молдавии с Румынией и готов агитировать за него в случае объявления референдума.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
"Я бы проголосовал за объединение, все знают, что я убежденный унионист (так в Молдавии называют сторонников идеи объединения Молдавии с Румынией - ред). Меня убеждать не нужно, я могу убеждать других в том, какие есть положительные стороны, если Республика Молдова пойдет на воссоединение", - сказал Карп, комментируя заявление Санду.
Депутат добавил, что заявления главы республики не новы и отражают ее давнюю позицию.
"Не должно нас удивлять заявление госпожи Санду, потому что такое заявление она сделала впервые еще в 2018 году. Это не что‑то новое, и ее взгляды не меняются", - подчеркнул депутат.
Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Молдавия получила независимость в 1991 году после распада СССР. Согласно действующей конституции страны, суверенитет и независимость государства являются основополагающими принципами. Ранее молдавские власти неоднократно заявляли, что любые изменения статуса страны возможны только на основании волеизъявления граждан.
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.