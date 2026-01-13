Рейтинг@Mail.ru
Глава парламентской комиссии Молдавии выступил за объединение с Румынией - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 13.01.2026 (обновлено: 09:25 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/deputat-2067521099.html
Глава парламентской комиссии Молдавии выступил за объединение с Румынией
Глава парламентской комиссии Молдавии выступил за объединение с Румынией - РИА Новости, 13.01.2026
Глава парламентской комиссии Молдавии выступил за объединение с Румынией
Депутат парламента Молдавии от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Лилиан Карп... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T09:24:00+03:00
2026-01-13T09:25:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
ссср
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20260112/moldaviya-2067473024.html
https://ria.ru/20260112/moldaviya-2067471152.html
молдавия
румыния
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, ссср, майя санду
В мире, Молдавия, Румыния, СССР, Майя Санду
Глава парламентской комиссии Молдавии выступил за объединение с Румынией

Депутат Карп заявил, что поддержал бы объединение Молдавии с Румынией

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЁВ, 13 янв - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Лилиан Карп заявил в эфире телеканала TVR Moldova, что поддержал бы объединение Молдавии с Румынией и готов агитировать за него в случае объявления референдума.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Санду готовит аншлюс Молдавии Румынией, заявили в Госдуме
12 января, 22:32
​"Я бы проголосовал за объединение, все знают, что я убежденный унионист (так в Молдавии называют сторонников идеи объединения Молдавии с Румынией - ред). Меня убеждать не нужно, я могу убеждать других в том, какие есть положительные стороны, если Республика Молдова пойдет на воссоединение", - сказал Карп, комментируя заявление Санду.
Депутат добавил, что заявления главы республики не новы и отражают ее давнюю позицию.
"Не должно нас удивлять заявление госпожи Санду, потому что такое заявление она сделала впервые еще в 2018 году. Это не что‑то новое, и ее взгляды не меняются", - подчеркнул депутат.
Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Молдавия получила независимость в 1991 году после распада СССР. Согласно действующей конституции страны, суверенитет и независимость государства являются основополагающими принципами. Ранее молдавские власти неоднократно заявляли, что любые изменения статуса страны возможны только на основании волеизъявления граждан.
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Политолог прокомментировал слова Санду об объединении Молдавии с Румынией
12 января, 22:15
 
В миреМолдавияРумынияСССРМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала