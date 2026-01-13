Рейтинг@Mail.ru
Антикоррупционное агентство Украины опровергло причастность к делу Миндича - РИА Новости, 13.01.2026
15:48 13.01.2026
Антикоррупционное агентство Украины опровергло причастность к делу Миндича
Антикоррупционное агентство Украины опровергло причастность к делу Миндича - РИА Новости, 13.01.2026
Антикоррупционное агентство Украины опровергло причастность к делу Миндича
Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) не причастно к делу о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T15:48:00+03:00
2026-01-13T15:48:00+03:00
в мире
украина
тимур миндич
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
в мире, украина, тимур миндич, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
Антикоррупционное агентство Украины опровергло причастность к делу Миндича

Глава антикоррупционного агентства Павлущик опроверг причастность к делу Миндича

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Тимур Миндич. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) не причастно к делу о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, заявил руководитель НАПК Виктор Павлущик.
Ведомство 12 ноября объявило о проведении служебной проверки после обнародования Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) материалов по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых упомянуто ведомство.
В Раду внесли проект постановления об обнародовании всех "пленок Миндича"
8 января, 10:37
В Раду внесли проект постановления об обнародовании всех "пленок Миндича"
8 января, 10:37
"Подразделение внутреннего контроля доложило мне о результатах проверки, предоставил распоряжение направить эти результаты нашему общественному совету, НАБУ, антикоррупционному комитету. Результат — отсутствие фактических данных, свидетельствующих о причастности работников НАПК к совершению коррупционных правонарушений, получение неправомерной выгоды или наличие внешнего неправомерного влияния на принятие решений", - приводит слова Павлущика издание "Зеркало недели".
Он рассказал, что было обработано 118 материалов проведения полных проверок деклараций, однако данных, свидетельствующих о неправомерном влиянии на уполномоченных лиц НАПК при проведении полных проверок деклараций, не установлено. Проведен анализ более 329 документов по идентифицированным субъектам, связанных с фигурантами расследования, их близкими лицами и сферой энергетики. Документов, свидетельствующих о причастности работников агентства к коррупции, не установлено.
"В ходе служебной проверки версия о наличии документа, который мог бы быть предметом неправомерного воздействия, не нашла своего подтверждения", — добавил руководитель НАПК.
Проверка, по словам Павлущика, завершена, но работа по делу не останавливается. В случае поступления дополнительной информации, проверка будет возобновлена.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Опрос показал, считают ли украинцы Зеленского причастным к коррупции
24 декабря 2025, 22:43
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве
11 января, 03:43
 
В миреУкраинаТимур МиндичГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
