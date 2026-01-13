Антикоррупционное агентство Украины опровергло причастность к делу Миндича

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) не причастно к делу о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, заявил руководитель НАПК Виктор Павлущик.

Ведомство 12 ноября объявило о проведении служебной проверки после обнародования Национальным антикоррупционным бюро ( НАБУ ) материалов по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых упомянуто ведомство.

"Подразделение внутреннего контроля доложило мне о результатах проверки, предоставил распоряжение направить эти результаты нашему общественному совету, НАБУ, антикоррупционному комитету. Результат — отсутствие фактических данных, свидетельствующих о причастности работников НАПК к совершению коррупционных правонарушений, получение неправомерной выгоды или наличие внешнего неправомерного влияния на принятие решений", - приводит слова Павлущика издание "Зеркало недели".

Он рассказал, что было обработано 118 материалов проведения полных проверок деклараций, однако данных, свидетельствующих о неправомерном влиянии на уполномоченных лиц НАПК при проведении полных проверок деклараций, не установлено. Проведен анализ более 329 документов по идентифицированным субъектам, связанных с фигурантами расследования, их близкими лицами и сферой энергетики. Документов, свидетельствующих о причастности работников агентства к коррупции, не установлено.

"В ходе служебной проверки версия о наличии документа, который мог бы быть предметом неправомерного воздействия, не нашла своего подтверждения", — добавил руководитель НАПК.

Проверка, по словам Павлущика, завершена, но работа по делу не останавливается. В случае поступления дополнительной информации, проверка будет возобновлена.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.