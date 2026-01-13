https://ria.ru/20260113/delo-2067593335.html
Защита экс-сенатора Арашукова обжалует приговор по новому делу
Защита экс-сенатора Арашукова обжалует приговор по новому делу
Защита бывшего сенатора Рауфа Арашукова подаст апелляционную жалобу на приговор по делу о взятке сотруднику колонии, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий... РИА Новости, 13.01.2026
