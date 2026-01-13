Рейтинг@Mail.ru
Защита экс-сенатора Арашукова обжалует приговор по новому делу
14:01 13.01.2026
Защита экс-сенатора Арашукова обжалует приговор по новому делу
Защита экс-сенатора Арашукова обжалует приговор по новому делу
2026
Защита экс-сенатора Арашукова обжалует приговор по новому делу

Рауф Арашуков
© Фото : Совет Федерации РФ
Рауф Арашуков. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Защита бывшего сенатора Рауфа Арашукова подаст апелляционную жалобу на приговор по делу о взятке сотруднику колонии, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Трубников.
Во вторник Ленинский районный суд Оренбурга приговорил Рауфа Арашукова к 10 годам лишения свободы со штрафом в 120 миллионов рублей - размер 20-кратной суммы взятки. Экс-сенатор продолжит отбывать в колонии "Чёрный дельфин" пожизненный срок, полученный по делу о заказных убийствах.
"Мы будем подавать апелляционную жалобу на приговор в Оренбургский областной суд", - сказал собеседник агентства.
Бывший сенатор Совета Федерации Рауф Арашуков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Суд не дал Арашукову допросить начальника УФСИН Оренбуржья
18 ноября 2025, 14:48
 
