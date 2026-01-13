Рейтинг@Mail.ru
Апелляционная палата в Кишиневе возобновит рассмотрение дела Гуцул - РИА Новости, 13.01.2026
11:30 13.01.2026 (обновлено: 11:32 13.01.2026)
Апелляционная палата в Кишиневе возобновит рассмотрение дела Гуцул
Апелляционная палата Кишинева возобновит рассмотрение дела главы Гагаузии Евгении Гуцул после замены одного из судей, заседание состоится 14 января, заявила РИА РИА Новости, 13.01.2026
кишинев, гагаузия, в мире, молдавия, евгения гуцул, майя санду
Кишинев, Гагаузия, В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Майя Санду
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева возобновит рассмотрение дела главы Гагаузии Евгении Гуцул после замены одного из судей, заседание состоится 14 января, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.
Заседания по делу Гуцул в апелляционной палате не проводились с 3 ноября. Ряд молдавских СМИ выразил предположение, что судебный процесс может вернуться к началу из-за замены судьи. Ранее Байрам заявила РИА Новости, что апелляционная палата Кишинева не начнет рассматривать дело Гуцул из-за замены одного из судей, но рассмотрение вопроса откладывается на неопределенный срок.
"Суд возобновит рассмотрение дела Евгении Гуцул завтра, 14 января. С нового года была сформирована новая коллегия, и в нее включен новый судья. Двое судей остались прежние", - сказала Байрам.
Адвокат подчеркнула, что рассмотрение дела не вернется к началу, поскольку часть судей остались прежние, как и докладчик, оно будет продолжено с той точки, с которой было приостановлено.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.
