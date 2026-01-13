Апелляционная палата в Кишиневе возобновит рассмотрение дела Гуцул

"Суд возобновит рассмотрение дела Евгении Гуцул завтра, 14 января. С нового года была сформирована новая коллегия, и в нее включен новый судья. Двое судей остались прежние", - сказала Байрам.

Адвокат подчеркнула, что рассмотрение дела не вернется к началу, поскольку часть судей остались прежние, как и докладчик, оно будет продолжено с той точки, с которой было приостановлено.