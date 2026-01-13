Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности дела против экс-министра ЖКХ Забайкалья
10:36 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/delo-2067535740.html
Появились подробности дела против экс-министра ЖКХ Забайкалья
Уголовное дело о превышении полномочий заведено на бывшего министра ЖКХ Забайкальского края Алексея Головинкина, оно связано с газификацией Читы, сообщил РИА... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T10:36:00+03:00
2026-01-13T10:37:00+03:00
происшествия
чита
забайкальский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чита
забайкальский край
россия
2026
Появились подробности дела против экс-министра ЖКХ Забайкалья

РИА Новости: экс-министр Забайкалья Головинкин обвинен в превышении полномочий

© Фото : пресс-служба правительства Забайкалья Алексей Головинкин
 Алексей Головинкин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : пресс-служба правительства Забайкалья
Алексей Головинкин. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 13 янв - РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий заведено на бывшего министра ЖКХ Забайкальского края Алексея Головинкина, оно связано с газификацией Читы, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора края Евгений Синельников.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости подтвердили факт возбуждения уголовного дела на бывшего министра ЖКХ Забайкальского края Алексея Головинкина, не уточнив подробностей.
"Уголовное дело в отношении него возбуждено 19 декабря 2025 года следователями регионального следственного управления СК России по пунктам "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий из иной личной заинтересованности). Данное постановление о возбуждении уголовного дела проверено прокуратурой Забайкальского края и признано законным и обоснованным", - заявил РИА Новости Синельников.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле регионального надзорного ведомства.
По словам Синельникова, дело связано с проектом газификации частных домовладений Читы, который реализуется в столице Забайкалья с 2022 года в рамках нацпроекта "Экология". Региональное министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи в мае 2023 года предоставило субсидию на обеспечение затрат в сумме 700 миллионов рублей фирме, которое для проведения строительно-монтажных работ привлекло в качестве подрядчика другое юрлицо. Зная об этом, проживающий в Москве гендиректор конкурирующей организации, также занимающейся газификацией Читы, решил похитить бюджетные средства, для чего вовлек в преступную группу двух своих знакомых и руководителя подрядчика. По данным прокуратуры, с июня по август 2023 года члены организованной группы через фиктивные договора и выдачу беспроцентных займов 5 физическим лицам похитили 49 миллионов рублей. Обвиняемые задержаны и арестованы. При этом сроки газификации Читы были сорваны.
Головинкин, работавший замглавы администрации Прионежского района Карелии, в сентябре 2022 года занял пост министра ЖКХ Забайкалья, ушел с которого в октябре 2023 года по собственному желанию. С марта 2024 года Головинкин работал в правительстве Московской области. Сейчас входит в руководство компании "Мострансавто".
Происшествия
 
 
