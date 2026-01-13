https://ria.ru/20260113/delo-2067532924.html
После сообщений о смерти детей в новокузнецком роддоме возбудили дело
После сообщений о смерти детей в новокузнецком роддоме возбудили дело - РИА Новости, 13.01.2026
После сообщений о смерти детей в новокузнецком роддоме возбудили дело
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после сообщений о смерти новорожденных в роддоме №1 Новокузнецка, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 13.01.2026
После сообщений о смерти детей в новокузнецком роддоме возбудили дело
