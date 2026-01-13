Рейтинг@Mail.ru
После сообщений о смерти детей в новокузнецком роддоме возбудили дело
10:23 13.01.2026 (обновлено: 10:44 13.01.2026)
После сообщений о смерти детей в новокузнецком роддоме возбудили дело
После сообщений о смерти детей в новокузнецком роддоме возбудили дело
происшествия
новокузнецк
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
кемеровская область
россия
происшествия, новокузнецк, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, кемеровская область, россия
Происшествия, Новокузнецк, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Кемеровская область, Россия
После сообщений о смерти детей в новокузнецком роддоме возбудили дело

После сообщений о смертях в роддоме №1 в Новокузнецке возбудили дело

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 13 янв – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после сообщений о смерти новорожденных в роддоме №1 Новокузнецка, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что за январь в этом роддоме умерли 9 новорожденных. СУСК РФ по Кемеровской области сообщило о проверке по ст. 293 УК РФ (халатность).
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109", – сообщили в ведомстве.
По части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) грозит вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.
ПроисшествияНовокузнецкСмерть новорожденных в роддоме в НовокузнецкеКемеровская областьРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала