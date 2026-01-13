После сообщений о смерти детей в новокузнецком роддоме возбудили дело

КЕМЕРОВО, 13 янв – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после сообщений о смерти новорожденных в роддоме №1 Новокузнецка, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.

По части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) грозит вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.