В Москве открыли наследственное дело Веры Алентовой
В Москве открыли наследственное дело Веры Алентовой - РИА Новости, 13.01.2026
В Москве открыли наследственное дело Веры Алентовой
Наследственное дело открыли в Москве после кончины советской и российской актрисы театра, кино и телевидения, педагога, народной артистки России Веры Алентовой, РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T04:49:00+03:00
2026-01-13T04:49:00+03:00
2026-01-13T04:50:00+03:00
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Наследственное дело открыли в Москве после кончины советской и российской актрисы театра, кино и телевидения, педагога, народной артистки России Веры Алентовой, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Алентова
скончалась 25 декабря 2025 года, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского
, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким
. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.
"Алентова Вера Валентиновна… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
Также в документах указывается, что наследственное дело артистки ведет нотариус в Москве
.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области
. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе
.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.