Жителей Москвы предупредили о рекордном повышении атмосферного давления - РИА Новости, 13.01.2026
09:43 13.01.2026
Жителей Москвы предупредили о рекордном повышении атмосферного давления
Жителей Москвы предупредили о рекордном повышении атмосферного давления
Атмосферное давление в Москве в выходные достигнет рекордных значений, повысившись до 772 миллиметров ртутного столба, а температура воздуха понизится до 20... РИА Новости, 13.01.2026
москва, татьяна позднякова
Москва, Татьяна Позднякова, Общество
Жителей Москвы предупредили о рекордном повышении атмосферного давления

Атмосферное давление в Москве в выходные достигнет рекордных значений

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Уборка снега на Красной площади в Москве после снегопада
Уборка снега на Красной площади в Москве после снегопада - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Уборка снега на Красной площади в Москве после снегопада. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в выходные достигнет рекордных значений, повысившись до 772 миллиметров ртутного столба, а температура воздуха понизится до 20 градусов мороза, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни 17 и 18 января над столичным регионом сформируется обширный антициклон. В Москве атмосферное давление повысится до 772 миллиметров ртутного столба, 1029,3 гектопаскалей. А это означает, что ожидаются новые метеорологические рекорды", - рассказала Позднякова в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что рекорд максимального атмосферного давления для 17 января пока составляет 1028,9 гектопаскалей и принадлежит 1979 году, а для 18 января максимально высокое атмосферное давление в Москве было в 2010 года и составляло 1028,5 гектопаскалей.
"На эти же дни прогнозируется и низкая температура воздуха, в течение суток минус 15 - минус 20 градусов, что почти на 10 градусов ниже нормы", - заключила Позднякова.
Снег в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся снегопады
Вчера, 06:06
 
