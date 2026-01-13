https://ria.ru/20260113/davlenie-2067525767.html
Жителей Москвы предупредили о рекордном повышении атмосферного давления
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Атмосферное давление в Москве в выходные достигнет рекордных значений, повысившись до 772 миллиметров ртутного столба, а температура воздуха понизится до 20 градусов мороза, сообщила
главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни 17 и 18 января над столичным регионом сформируется обширный антициклон. В Москве
атмосферное давление повысится до 772 миллиметров ртутного столба, 1029,3 гектопаскалей. А это означает, что ожидаются новые метеорологические рекорды", - рассказала Позднякова
в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что рекорд максимального атмосферного давления для 17 января пока составляет 1028,9 гектопаскалей и принадлежит 1979 году, а для 18 января максимально высокое атмосферное давление в Москве было в 2010 года и составляло 1028,5 гектопаскалей.
"На эти же дни прогнозируется и низкая температура воздуха, в течение суток минус 15 - минус 20 градусов, что почти на 10 градусов ниже нормы", - заключила Позднякова.