Жителей Москвы предупредили о рекордном повышении атмосферного давления

Синоптик отметил, что рекорд максимального атмосферного давления для 17 января пока составляет 1028,9 гектопаскалей и принадлежит 1979 году, а для 18 января максимально высокое атмосферное давление в Москве было в 2010 года и составляло 1028,5 гектопаскалей.