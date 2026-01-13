МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Дания под предлогом якобы исходящей от РФ угрозы расширяет военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море, в том числе за счет бронетехники, пишет газета Pais со ссылкой на главу датских сухопутных сил Петера Бойсена, который при этом признает, что прямых угроз в отношении острова нет.
Как заявлял в начале октября президент РФ Владимир Путин, невозможно поверить, что Россия собирается нападать на НАТО, это чушь, в которой пытаются убедить людей в Европе.
"Нам нужно ускорить темпы и укрепить свои позиции, и именно этим мы сейчас и занимаемся... В данный момент прямой угрозы Борнхольму нет, но мы должны быть готовы. Это лучший способ избежать войны", - заявил Бойсен в интервью изданию.
Вооруженные силы Дании в июне 2025 года сообщили о размещении на острове Борнхольм в Балтийском море постоянного полка впервые за 25 лет в связи со стратегическим расположением острова и нынешней "ситуацией с политикой безопасности". В начале января 2026 года датские ВС также сообщили о прибытии в полк на Борнхольме новых бронетранспортеров Patria 6x6. Отмечается, что первые две единицы прибыли еще в сентябре 2025 года. Как сообщало ведомство, в будущем общее число бронетранспортеров на вооружении полка составит 129, пока что прибыли только 15.
Ранее посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил в интервью РИА Новости, что постоянное размещение военных на Борнхольме показывает, что Дания выстраивает архитектуру региональной безопасности против России.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.