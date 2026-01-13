Рейтинг@Mail.ru
Главу округа в Чувашии будут судить за некачественное жилье для сирот - РИА Новости, 13.01.2026
17:40 13.01.2026
Главу округа в Чувашии будут судить за некачественное жилье для сирот
Главу округа в Чувашии будут судить за некачественное жилье для сирот
Глава Моргаушского муниципального округа Чувашии предстанет перед судом по обвинению в закупке некачественного жилья для сирот, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 13.01.2026
Главу округа в Чувашии будут судить за некачественное жилье для сирот

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв — РИА Новости. Глава Моргаушского муниципального округа Чувашии предстанет перед судом по обвинению в закупке некачественного жилья для сирот, сообщила прокуратура республики.
По данным следствия, в период с 2020 по 2021 год обвиняемый, являясь заместителем главы администрации Моргаушского района, организовал приобретение в муниципальную собственность 7 квартир для обеспечения жильем детей-сирот. При этом жилые помещения не отвечали санитарным и техническим нормам. В частности, стены жилых помещений не были надлежащим образом утеплены, что не позволяло проживать в квартирах в холодное время года. В результате бюджету муниципалитета причинен ущерб в размере более 13 миллионов рублей. Кроме того, нарушены права сирот, которые были лишены возможности жить в переданных им жилых помещениях.
"В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело направлено прокуратурой в Моргаушский районный суд", - говорится в сообщении.
ЖильеМоргаушский районРоссияПроисшествия
 
 
