Чернышенко поздравил журналистов с Днем российской печати - РИА Новости, 13.01.2026
17:04 13.01.2026
Чернышенко поздравил журналистов с Днем российской печати
Чернышенко поздравил журналистов с Днем российской печати
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил сотрудников отечественной медиаотрасли с Днем российской печати. РИА Новости, 13.01.2026
общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко поздравил журналистов с Днем российской печати

Вице-премьер Чернышенко поздравил журналистов с Днем российской печати

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил сотрудников отечественной медиаотрасли с Днем российской печати.
"Вы – настоящие мастера своего дела, талантливые, неравнодушные, ответственные, смелые люди, имеющие твердую гражданскую позицию", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Чернышенко добавил, что журналисты, корреспонденты и редакторы всегда находятся в центре актуальных событий, оперативно и достоверно рассказывают о том, что происходит в стране и мире.
Он также подчеркнул, что средства массовой информации выполняют важнейшую просветительскую функцию – воспитывают молодое поколение, прививают ему традиционные духовно-нравственные ценности, популяризируют роль семьи, продвигают здоровый образ жизни.
"В нашей стране сегодня зарегистрировано более 52 тысяч средств массовой информации, и правительство России продолжает регулярно их поддерживать. В 2025 году было выделено финансирование на реализацию порядка 1,7 тысячи социально значимых проектов по приоритетным направлениям государственной политики", – отметил Чернышенко.
ОбществоРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
