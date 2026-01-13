https://ria.ru/20260113/chernyshenko-2067639924.html
Чернышенко поздравил журналистов с Днем российской печати
Чернышенко поздравил журналистов с Днем российской печати - РИА Новости, 13.01.2026
Чернышенко поздравил журналистов с Днем российской печати
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил сотрудников отечественной медиаотрасли с Днем российской печати.
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил сотрудников отечественной медиаотрасли с Днем российской печати.
"Вы – настоящие мастера своего дела, талантливые, неравнодушные, ответственные, смелые люди, имеющие твердую гражданскую позицию", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Чернышенко
добавил, что журналисты, корреспонденты и редакторы всегда находятся в центре актуальных событий, оперативно и достоверно рассказывают о том, что происходит в стране и мире.
Он также подчеркнул, что средства массовой информации выполняют важнейшую просветительскую функцию – воспитывают молодое поколение, прививают ему традиционные духовно-нравственные ценности, популяризируют роль семьи, продвигают здоровый образ жизни.
"В нашей стране сегодня зарегистрировано более 52 тысяч средств массовой информации, и правительство России
продолжает регулярно их поддерживать. В 2025 году было выделено финансирование на реализацию порядка 1,7 тысячи социально значимых проектов по приоритетным направлениям государственной политики", – отметил Чернышенко.