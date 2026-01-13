Рейтинг@Mail.ru
В Чернигове прогремел взрыв
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 13.01.2026
В Чернигове прогремел взрыв
В Чернигове прогремел взрыв - РИА Новости, 13.01.2026
В Чернигове прогремел взрыв
Еще один взрыв прогремел в Чернигове на севере Украины, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
чернигов
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
чернигов
россия
украина
в мире, чернигов, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чернигов, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Чернигове прогремел взрыв

В Чернигове прогремел новый взрыв

© AP Photo / Libkos Украинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Чернигове на севере Украины, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное".
Ранее во вторник телеканал сообщал о взрыве в Чернигове.
"В Чернигове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
