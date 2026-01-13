Рейтинг@Mail.ru
Трое детей, пострадавших в ДТП под Челябинском, находятся в больнице
08:21 13.01.2026 (обновлено: 08:31 13.01.2026)
Трое детей, пострадавших в ДТП под Челябинском, находятся в больнице
Трое детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Челябинской области, после осмотра медиками направлены на амбулаторное лечение
происшествия
сосновский район
челябинская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сосновский район
челябинская область
Происшествия, Сосновский район, Челябинская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Трое детей, пострадавших в ДТП под Челябинском, находятся в больнице

Пострадавшие в ДТП с автобусом в Челябинской области дети находятся в больнице

ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв - РИА Новости. Трое детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Челябинской области, после осмотра медиками направлены на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
"В ДТП с автобусом (Сосновский район) травмы получили 3 ребенка. Они были доставлены в челябинскую детскую областную больницу, после обследования специалистами направлены на амбулаторное лечение. Остальным участникам ДТП помощь была оказана на месте", - говорится в сообщении.

Как сообщала пресс-служба ГУМВД России по региону, ДТП произошло вечером 12 января в Сосновском районе - водитель школьного автобуса ПАЗ, следовавший по маршруту "поселок Рощино – поселок Славино", не заметил буксируемый экскаватором погрузчик и совершил с ним столкновение. В результате аварии травмы получили трое пассажиров 2012 года рождения – два мальчика и девочка.
По сведения прокуратуры региона, в автобусе находились 22 школьника и двое взрослых. СУСК сообщало о возбуждении уголовного дела.
