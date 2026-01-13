Трое детей, пострадавших в ДТП под Челябинском, находятся в больнице

«

"В ДТП с автобусом (Сосновский район) травмы получили 3 ребенка. Они были доставлены в челябинскую детскую областную больницу, после обследования специалистами направлены на амбулаторное лечение. Остальным участникам ДТП помощь была оказана на месте", - говорится в сообщении.