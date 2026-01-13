Трое детей, пострадавших в ДТП под Челябинском, находятся в больнице

ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв - РИА Новости. Трое детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Челябинской области, после осмотра медиками направлены на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
"В ДТП с автобусом (Сосновский район) травмы получили 3 ребенка. Они были доставлены в челябинскую детскую областную больницу, после обследования специалистами направлены на амбулаторное лечение. Остальным участникам ДТП помощь была оказана на месте", - говорится в сообщении.
Как сообщала пресс-служба ГУМВД России по региону, ДТП произошло вечером 12 января в Сосновском районе - водитель школьного автобуса ПАЗ, следовавший по маршруту "поселок Рощино – поселок Славино", не заметил буксируемый экскаватором погрузчик и совершил с ним столкновение. В результате аварии травмы получили трое пассажиров 2012 года рождения – два мальчика и девочка.
По сведения прокуратуры региона, в автобусе находились 22 школьника и двое взрослых. СУСК сообщало о возбуждении уголовного дела.
