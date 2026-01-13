Рейтинг@Mail.ru
15:12 13.01.2026
В Бурятии экс-главврача больницы будут судить за подмену образца крови
В Бурятии экс-главврача больницы будут судить за подмену образца крови
происшествия, республика бурятия, баргузинский район, россия
Происшествия, Республика Бурятия, Баргузинский район, Россия
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 13 янв - РИА Новости. Бывшего главного врача Баргузинской центральной районной больницы в Бурятии, по указанию которого подменили образец крови попавшего в ДТП нетрезвого главы района, будут судить за превышение должностных полномочий, сообщила прокуратура республики.
По информации прокуратуры, в ноябре 2024 года нетрезвый глава Баргузинского района не справился с управлением автомобилем, съехал с дороги, его машина опрокинулась. По указанию обвиняемого, занимавшего тогда пост главврача районной больницы, образец крови водителя поменяли на кровь другого человека, отмечается в сообщении. Кроме того, во время обыска у экс-главврача изъят гашиш. По данным республиканского МВД, его масса составила 11 граммов.
"Прокуратурой республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача ГБУЗ "Баргузинская центральная районная больница". Он обвиняется по пункту "е" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств)", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что уголовное дело направлено в Баргузинский районный суд, обвиняемому грозит лишение свободы до десяти лет.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Главврача больницы в Ингушетии заподозрили в превышении полномочий
28 ноября 2025, 15:16
 
