Ракета "Буревестник" будет малозаметной из-за ИИ, заявил ученый
13.01.2026
18:30 13.01.2026
Ракета "Буревестник" будет малозаметной из-за ИИ, заявил ученый
валерий половинкин, вмф рф, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
Валерий Половинкин, ВМФ РФ, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Ракета "Буревестник" будет малозаметной из-за ИИ, заявил ученый

Половинкин: "Буревестник" будет малозаметен из-за использования ИИ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ракета "Буревестник", используя искусственный интеллект, будет малозаметной, она сможет летать и высоко, и низко, заявил научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин.
ФГУП "Крыловский государственный научный центр" - ведущий научно-производственный кластер, обеспечивающий создание кораблей, подводных лодок, подводных станций и аппаратов новейшего поколения для ВМФ РФ, принимающий активное участие в выполнении госпрограммы развития гражданской морской техники, в обеспечении создания судов и морской техники для освоения Северного морского пути. Крыловский центр ведет разработку новейших систем электродвижения и водородной энергетики.
"Он ("Буревестник" - ред.) может лететь как на высоких, так и на малых высотах, что делает его малозаметным. Кроме того, в его системах управления используется искусственный интеллект, который обрабатывает огромный массив данных — карты с рельефом местности и звездного неба и прочие заложенные в него данные", - сказал Половинкин в интервью "Российской газете".
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Аналогов "Орешнику" и "Посейдону" нет в мире, заявила Матвиенко
