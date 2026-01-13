Ракета "Буревестник" будет малозаметной из-за ИИ, заявил ученый

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ракета "Буревестник", используя искусственный интеллект, будет малозаметной, она сможет летать и высоко, и низко, заявил научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин.
ФГУП "Крыловский государственный научный центр" - ведущий научно-производственный кластер, обеспечивающий создание кораблей, подводных лодок, подводных станций и аппаратов новейшего поколения для ВМФ РФ, принимающий активное участие в выполнении госпрограммы развития гражданской морской техники, в обеспечении создания судов и морской техники для освоения Северного морского пути. Крыловский центр ведет разработку новейших систем электродвижения и водородной энергетики.
"Он ("Буревестник" - ред.) может лететь как на высоких, так и на малых высотах, что делает его малозаметным. Кроме того, в его системах управления используется искусственный интеллект, который обрабатывает огромный массив данных — карты с рельефом местности и звездного неба и прочие заложенные в него данные", - сказал Половинкин в интервью "Российской газете".
Аналогов "Орешнику" и "Посейдону" нет в мире, заявила Матвиенко
29 декабря 2025, 10:37