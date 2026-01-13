В Британии могут ввести запрет на соцсети детям младше 16 лет

ЛОНДОН, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривает возможность запрета на использование соцсетей детьми и подростками младше 16 лет, сообщает газета Guardian со ссылкой на выступление премьера перед депутатами-лейбористами.
"Кир Стармер заявил депутатам, что открыт идее запрета на использование социальных сетей детьми по австралийскому типу, так как обеспокоен количеством времени, которое дети и подростки проводят за своими телефонами. Премьер-министр заявил членам парламента от лейбористской партии в понедельник вечером, что он встревожен сообщениями о том, что пятилетние дети каждый день часы проводят перед экранами, а также все больше беспокоится о вреде, который социальные сети наносят детям младше 16 лет", - пишет издание.
Ранее Стармер выступал против запрета социальных сетей для детей, полагая, что сложно обеспечить соблюдение такого закона. Теперь он изменил свою позицию на фоне роста поддержки подобной меры среди депутатов парламента, отмечает газета.
Правительство Австралии с 10 декабря ввело запрет на использование стриминговой платформы Twitch для лиц младше 16 лет. Аналогичные ограничения будут введены в Австралии и в отношении других социальных сетей, среди которых Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская), Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit и Kick. Владельцам социальных сетей, откуда не будут удалены профили детей и подростков в возрасте до 16 лет, грозят штрафы в размере около 50 миллионов долларов.
В последнее время все больше стран пытаются ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. В октябре агентство Франс Пресс со ссылкой на премьера Дании Метте Фредериксен передавало, что власти страны планируют запретить детям до 15 лет пользоваться социальными сетями. Агентство Блумберг ранее передавало, что Франция, Испания и Греция собираются ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей соцсетей. О возможном введении возрастных ограничений для пользователей соцсетей заявляли также министр связи и цифровых технологий Индонезии и министр транспорта и инфраструктуры Турции.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
