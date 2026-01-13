https://ria.ru/20260113/brendy-2067500924.html
Названы ушедшие бренды, по которым россияне скучают больше всего
Uniqlo, Nike, H&M и Adidas, которые ушли из России, вошли в рейтинг брендов одежды и обуви, по которым россияне скучают больше всего, говорится в исследовании... РИА Новости, 13.01.2026
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Uniqlo, Nike, H&M и Adidas, которые ушли из России, вошли в рейтинг брендов одежды и обуви, по которым россияне скучают больше всего, говорится в исследовании сервиса CDEK.Shopping (есть в распоряжении РИА Новости).
Среди автомобильных брендов чувство ностальгии больше всего вызывают марки Volkswagen
, Toyota и Mazda, а среди продуктов - KitKat. "До ухода иностранных компаний продукцию зарубежных брендов приобретали 88% россиян", - отметили аналитики.
Как считают россияне, успешнее всего импортозамещение произошло в категории фастфуд, а также в продуктах питания, напитках и косметики. "Полноценную замену ушедшим брендам среди российских аналогов смогли найти только 12% россиян. 31% нашли частичную альтернативу, 29% пробовали заменить зарубежные бренды, но остались недовольны результатом", - говорится в исследовании.
Более 60% респондентов продолжают заказывать товары из-за рубежа, причем чаще всего они делают заказы в категориях обувь, одежда и косметика.
В исследовании приняли участие более 2000 респондентов: 56% мужчин и 44% женщин из разных возрастных групп и регионов России
.