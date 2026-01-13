Названы ушедшие бренды, по которым россияне скучают больше всего

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Uniqlo, Nike, H&M и Adidas, которые ушли из России, вошли в рейтинг брендов одежды и обуви, по которым россияне скучают больше всего, говорится в исследовании сервиса CDEK.Shopping (есть в распоряжении РИА Новости).

Среди автомобильных брендов чувство ностальгии больше всего вызывают марки Volkswagen , Toyota и Mazda, а среди продуктов - KitKat. "До ухода иностранных компаний продукцию зарубежных брендов приобретали 88% россиян", - отметили аналитики.

Как считают россияне, успешнее всего импортозамещение произошло в категории фастфуд, а также в продуктах питания, напитках и косметики. "Полноценную замену ушедшим брендам среди российских аналогов смогли найти только 12% россиян. 31% нашли частичную альтернативу, 29% пробовали заменить зарубежные бренды, но остались недовольны результатом", - говорится в исследовании.

Более 60% респондентов продолжают заказывать товары из-за рубежа, причем чаще всего они делают заказы в категориях обувь, одежда и косметика.