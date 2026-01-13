Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Запада" за сутки уничтожили 34 пункта управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 13.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 13.01.2026
Бойцы "Запада" за сутки уничтожили 34 пункта управления БПЛА ВСУ
Бойцы "Запада" за сутки уничтожили 34 пункта управления БПЛА ВСУ
2026
Бойцы "Запада" за сутки уничтожили 34 пункта управления БПЛА ВСУ

Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за прошедшие сутки уничтожила 34 пункта управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"Выявлены и уничтожены 34 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Также, по его словам, уничтожены шесть минометов и семь наземных робототехнических комплексов ВСУ.
Расчеты ПВО и мобильные огневые группы сбили в воздухе 36 беспилотников самолетного типа и 21 тяжелый боевой квадрокоптер, добавил начальник пресс-центра.
"Южная" группировка поразила 39 блиндажей ВСУ
