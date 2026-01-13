https://ria.ru/20260113/bpla-2067502247.html
Бойцы "Запада" за сутки уничтожили 34 пункта управления БПЛА ВСУ
Бойцы "Запада" за сутки уничтожили 34 пункта управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 13.01.2026
Бойцы "Запада" за сутки уничтожили 34 пункта управления БПЛА ВСУ
Российская группировка войск "Запад" за прошедшие сутки уничтожила 34 пункта управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T05:07:00+03:00
2026-01-13T05:07:00+03:00
2026-01-13T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751160_0:108:3071:1835_1920x0_80_0_0_8ba7304e20d66de9782d06a67f10a996.jpg
https://ria.ru/20260113/spetsoperatsiya-2067501969.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751160_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2d0e0681469e2ad5cc3b58b97ad6e886.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Запада" за сутки уничтожили 34 пункта управления БПЛА ВСУ
Военные "Запада" за сутки уничтожили 34 пункта управления БПЛА ВСУ