https://ria.ru/20260113/bolgariya-2067629486.html
В Болгарии анонсировали начало сборки американских бронемашин Stryker
В Болгарии анонсировали начало сборки американских бронемашин Stryker - РИА Новости, 13.01.2026
В Болгарии анонсировали начало сборки американских бронемашин Stryker
Первые пять боевых бронированных машин Stryker прибудут в Болгарию из США в начале февраля для сборки и комплектации на военном заводе в городе Велико-Тырново,... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T16:19:00+03:00
2026-01-13T16:19:00+03:00
2026-01-13T16:24:00+03:00
в мире
болгария
сша
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855944520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0b3c73d7d08673985d5d9aa607e42b3.jpg
https://ria.ru/20260113/danija-2067613350.html
https://ria.ru/20260112/frantsija-2067383339.html
болгария
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855944520_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_64d57b8e1215f4f676a2d98c7b67ea12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, сша, f-16
В мире, Болгария, США, F-16
В Болгарии анонсировали начало сборки американских бронемашин Stryker
Запрянов: Болгария начинает сборку американских бронемашин Stryker