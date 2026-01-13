Рейтинг@Mail.ru
16:19 13.01.2026
В Болгарии анонсировали начало сборки американских бронемашин Stryker
В Болгарии анонсировали начало сборки американских бронемашин Stryker
Первые пять боевых бронированных машин Stryker прибудут в Болгарию из США в начале февраля для сборки и комплектации на военном заводе в городе Велико-Тырново,... РИА Новости, 13.01.2026
в мире, болгария, сша, f-16
В мире, Болгария, США, F-16
В Болгарии анонсировали начало сборки американских бронемашин Stryker

Запрянов: Болгария начинает сборку американских бронемашин Stryker

© Фото : Sgt. Jerod HathawayБТР M1126 Stryker
БТР M1126 Stryker - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Sgt. Jerod Hathaway
БТР M1126 Stryker. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Первые пять боевых бронированных машин Stryker прибудут в Болгарию из США в начале февраля для сборки и комплектации на военном заводе в городе Велико-Тырново, заявил министр обороны Атанас Запрянов.
По словам министра, отсутствие утвержденного государственного бюджета не помешает сборке машин Stryker, поскольку финансирование всего процесса в размере 1,2 миллиарда евро уже обеспечено.
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Дания расширила военное присутствие на острове в Балтике, пишут СМИ
Вчера, 15:20
"В общей сложности 198 машин пройдут через военный завод "ТЕРЕМ-Ивайло" по этому контракту в течение следующих нескольких лет", - заявил министр, слова которого цитирует Болгарское национальное радио (БНР).
Уходящий глава ведомства также уточнил, что первое боевое дежурство болгарских пилотов на полученных из США истребителях F-16 начнётся не раньше конца 2027 года.
Правительство Болгарии ушло в отставку в середине декабря, но продолжает выполнять свои полномочия до формирования нового кабинета министров.
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Во Франции начался набор на добровольную военную службу
12 января, 14:48
 
