В Болгарии заморозили строительство линии для снаряжения боеприпасов

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Экологическая инспекция заморозила строительство линии для снаряжения боеприпасов селе Хотница на севере Болгарии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Как отмечается, компания "Булармас" планировала инвестировать в расширение пороховой патронной фабрики путем внедрения автоматической линии для вакуумного снаряжения артиллерийских снарядов, противотанковых мин и гранат жидким тротилом.

Эти планы вызвали сильное гражданское недовольство у населения окрестных районов Велико-Тырновской области. Их жители собрали подписи под петицией против производства и были готовы к протестным акциям с перекрытием дорог, в связи с чем губернатор срочно созвал совещание с фабричным руководством.