В Болгарии заморозили строительство линии для снаряжения боеприпасов
Экологическая инспекция заморозила строительство линии для снаряжения боеприпасов селе Хотница на севере Болгарии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T19:06:00+03:00
болгария, в мире
В Хотнице в Болгарии заморозили строительство линии для снаряжения боеприпасов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Экологическая инспекция заморозила строительство линии для снаряжения боеприпасов селе Хотница на севере Болгарии, сообщает Болгарское национальное радио
(БНР).
Как отмечается, компания "Булармас" планировала инвестировать в расширение пороховой патронной фабрики путем внедрения автоматической линии для вакуумного снаряжения артиллерийских снарядов, противотанковых мин и гранат жидким тротилом.
Эти планы вызвали сильное гражданское недовольство у населения окрестных районов Велико-Тырновской области. Их жители собрали подписи под петицией против производства и были готовы к протестным акциям с перекрытием дорог, в связи с чем губернатор срочно созвал совещание с фабричным руководством.
Во вторник Региональная инспекция по охране окружающей среды и водных ресурсов в Велико Тырново (РИОСВ) объявила о прекращении подготовки к строительству. Представитель ведомства Юлия Мутафчиева в письме к губернатору сообщила, что проект заморожен, поскольку компания отозвала заявку на экологическую экспертизу.