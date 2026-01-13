Боевика "Азова"* внесли в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Боевик подразделения "Азов"* (признан в РФ террористической организацией) Алексей Король**, осужденный на 27 лет лишения свободы за расстрел машины с двумя жителями Мариуполя, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... Король Алексей Викторович**, 6 августа 1981 года рождения, город Запорожье Запорожской области Украины", - говорится в перечне.
Кроме того, в перечень вошел Ферендович Василий Игоревич**, 12 февраля 1982 года рождения.
В июне 2024 года в прокуратуре ДНР сообщили РИА Новости, что Верховный суд региона приговорил 42-летнего пулеметчика взвода огневой поддержки полка "Азов"* Короля** к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В суде было установлено, что 14 марта 2022 года в Мариуполе Король**, выполняя приказ командира, из автомата расстрелял автомобиль, двигавшийся в сторону улицы Олимпийской, двое мужчин в нем скончались на месте.
Боевик был признан виновным по пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
В октябре 2025 года 2-й Западный окружной суд приговорил к 15 годам лишения свободы стрелка полка "Скала" ВФУ Ферендовича**. В мае 2025 года он вместе с другими боевиками полка незаконно вторгся в Курскую область, где блокировал и удерживал поселок Новый Путь. Он запугивал мирных жителей, его задержали российские военные.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Внесен в список террористов и экстремистов
